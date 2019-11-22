蘋果通過新專利：未來AR耳機的節能技術、特殊單向鏡設計

美國專利商標局於近期授權了了蘋果 (AAPL-US) 的兩項專利申請，涵蓋未來的 AR 眼鏡的相關功能，其中第一項專利涉及注視點技術以節省設備能源，第二項專利則涉及使用「紅外線透明單向鏡」的穿戴設備，使設備在配置上能夠隱藏相機和使用者的眼睛。

在過去的 20 個月中，蘋果已發布了數項與未來耳機相關的專利，包括：

具有主動光學轉向功能的混合實境頭戴式設備

具預測性及注視點的 VR 耳機

可同時應用於使用 VR 耳機的迷你顯示器和壁掛式顯示器的 8K 凹面顯示器技術

1、注視點顯示系統

此專利編號為 20190355332，諸如頭戴式顯示器或其他顯示系統等電子設備將配備顯示器。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

注視檢測系統會在顯示器上收集使用者注視點的相關訊息，電子設備中的控制電路將會藉由注視點訊息生成具有多種解析度的圖像及圖像數據，圖像的高解析度區域將與使用者的凝視點重疊，低解析度的區域則將顯示於圖像的外圍。

藉由此技術，設備可以減少為提供全區域高解析度圖像而形成的數據負擔，藉此節省設備所需的能源及功耗，而該專利也可與蘋果的眼動追蹤系統配合使用

2、具備紅外線透明單向鏡的頭戴式顯示器

該專利編號為 2019035836，於 2019 年第一季提交，相關工作可回溯自 2018 年第二季。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果指出，太陽眼鏡和滑雪鏡等物品有時會帶有產生單向鏡面效果的塗層。 當使用者佩戴太陽眼鏡或滑雪鏡時，這些塗層可能會造成使用者視線上的阻礙。

該專利能在諸如手機等電子設備中形成用於隱藏內部組件以免倍看見的塗層。手機底側中的塗層可以隱藏其內部的組件，同時允許這些組件接收穿過該塗層的光。

蘋果的發明涉及了包含紅外線透明單向鏡的眼鏡或頭戴式耳機。 紅外透明單向鏡主要由頭戴式支撐結構或其他支撐結構支撐的一層材料組成。頭戴式耳機中的支撐部件可以支撐材料層，材料層會藉此區格外部區域與內部區域。

相關硬體包括諸如可見光照相機的可見光部件，以及紅外線裝置及紅外線傳感器等紅外線部件。

值得注意的是，上述專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。