高盛CEO認為近期美國經濟衰退可能性很小

高盛總裁所羅門 (David Solomon) 週二 (5 日) 表示，由於美國家庭支出呈增長趨勢，且美中之間緊張關係亦逐漸和緩，估計近期美國進入經濟衰退的可能性並不大。

高盛集團總裁所羅門於週二 (5 日) 接受美媒採訪時表示：「我認為在選舉之前，美國進入經濟衰退的可能性很小，約莫為 25%。」

所羅門認為：「若是在今年年初約莫 9 個月前，我應該會估計經濟衰退的可能性為 15%，雖然不確定因素可能導致衰退風險增加，但根據經濟數據及公司盈利可以看出，美國消費狀況仍屬十分健康。」

雖然美國消費面表現呈看好趨勢，但製造業部門表現卻相對不佳，美國日前公佈之十月 ISM 製造業 PMI 亦低於預期，儘管如此，所羅門仍認為：「雖然工業、製造業的成長確實較為緩慢，但如果以整體經濟概況來看，短期之內經濟衰退的可能性並不大。」

ISM 製造業 PMI (2017 年至今表現) 圖片：ISM

根據當前美國經濟整體表現的成長趨勢，所羅門認為，聯準會可能不會進一步降息，他表示：「根據現在的經濟數據，很難相信聯準會還會再進行降息。」

而另一個不確定因素美中貿易戰之情勢，亦在最近逐漸和緩，所羅門表示：「若觀察美國和中國近期的動作，可以看出第一階段協議正在順利進行中，並預期將有不錯的結果。」

所羅門的發言在近期美股財報季也得到不少佐證，截至目前為止 S&P 500 已有高達 76% 之企業公布財報，其中 70% 財報是優於市場預期，且整體 S&P 500 每股純益 (EPS) 年增率僅小幅衰退 -2.7%、是優於市場預期的 -7.6%。

再加上美、中關係趨好的利多消息，也正持續帶動美股攻高，週二 (5 日) 美股雖然出現小幅獲利回吐，但仍在歷史新高附近徘徊。