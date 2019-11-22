錯失假期購物季！微軟無線耳機Surface Earbuds延至明年春季推出

這回假期購物季，蘋果 (AAPL-US) 又勝了微軟 (MSFT-US) 一回合，就在無線耳機市場裡。

微軟週四 (21 日) 宣布，原本是今年假期購物季強打陣容之一的新款無線耳機 Surface Earbuds 將延遲至 2020 年春季才開賣。

微軟產品長 Panos Panay 在推特上發文，「製造產品就是要不懈地追求所有正確細節，而這需要一些時間，有時候會超過我們原定時間。為了確保我們提供最棒的體驗給顧客，Surface Earbuds 將在 2020 年春季才會全球推出。」

微軟今年 10 月公布了 Earbuds 計畫，定價 249 美元，除了可聽音樂，還可與 Office 和其他微軟軟體互動，無須螢幕。

微軟延遲開賣正好給了蘋果 AirPods 攻城掠地的機會，蘋果在 10 月 30 日推出高階 AirPods Pro 系列，定價正好是 249 美元。

《CNBC》編輯 Todd Haselton 發表 10 月時試用 Surface Earbuds 的感想，他稱該耳機效果不佳，且缺乏同價位耳機的功能，例如蘋果 AirPods Pro 擁有的除噪功能 (亞馬遜的 Echo Buds 也有降噪功能)。

此外，他認為配戴舒適度欠佳，感覺很廉價且觸控時常發現沒有連線，外觀看起來尤其怪異。