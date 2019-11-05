舊金山Fed：今年三次降息 使美國經濟更能應對風險

美國舊金山 Fed 總裁戴利 (Mary Daly) 在週一 (4 日) 表示，美國聯準會三度降息使美國經濟更有承受全球經濟放緩的風險的能力，也與政府當局決策者的立場一致，決策者們表示，現在是該讓聯準會的防禦性降息發會作用的時候了。

戴利在一場活動中表示：「我們最近的三次降息，起到支持作用，因此我們沒有發現美國經濟的放緩蔓延到其他方面，這將使經濟處於一個良好的狀態，讓我們能夠繼續應對不利於美國經濟的巨大不利因素。」

此外，戴利也表明，目前美國經濟強勁，如果經濟數據表明前景更為悲觀，將調整貨幣政策。

值得注意的是，戴利於 2019、2020 年在 FOMC 內皆不具備投票權。

美國聯準會於上週第三次下調利率，將基準利率降至 1.50% 至 1.75% 區間，在降息之後，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上表示，他和 FOMC 大多數官員認為，目前美國已經不需要更多降息來應對全球經濟成長放緩，以及貿易不確定性所帶來的風險。

在日前，2020 年 FOMC 票委、明尼阿波利斯 Fed 總裁 Neel Kashkari 也表示，他對目前的利率水平感到滿意，Neel Kashkari 並強調：「我希望我們會維持一段時間。」

在先前，LPL 金融公司市場策略 Ryan Detrick 曾表示：「我們見到，在過往經濟下滑期間，三度連續降息 1 碼的情況，是在 1990 年代中與末期。好消息是經濟在放緩之後加速擴張，且股市表現也相當良好。」