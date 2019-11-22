LG U+攜手Nreal推出AR眼鏡 為未來穿戴設備之爭揭開序幕

南韓電信商 LG U+ 於週四 (21 日) 宣布，已與中國混合實境 (MR) 顯示器開發商 Nreal 簽署了獨家協議，計劃於 2020 年初在韓國推出擴增實境 (AR) 眼鏡。

LG U+ 將推出 Nreal Light AR 眼鏡，並搭配 LG 的 5G 智慧型手機 V50 ThinQ，以展現其 AR 應用。

AR 技術是將數位內容疊加在現實世界，使用者可藉由透過可穿戴設備，頭戴式顯示器或智慧型手機應用程式進而體驗相關功能。

LG U+ 表示，在接下來的幾個月中將在 Nreal Light 的 35 家門店和商店中提供測試服務，並在明年上半年將其商業化。

Nreal AR 眼鏡 (圖片: patentlyapple.com)

Nreal Light 的售價 499 美元，重量為 88 公克，相較微軟 (MSFT-US) 的 HoloLens (售價 3500 美元重 566 克) 和擴增實境公司 Magic Leap 的 AR 眼鏡 (售價 2295 美元重 345 克) 更具賣點。

與此同時，蘋果 (AAPL-US) 在下一代 AR 設備上擁有許多專利，關於何時上市的傳聞也相當多，蘋果希望能透過智能眼鏡，趁機帶動 iPhone 銷售。

而儘管智能眼鏡等類似產品，預計將在 2020 年迎接戰國時代，但科技網站《Patently Apple 》認為，藉由搭配 iPhone、iPad、Apple Watch 及 AirPods 等設備，蘋果未來將有機會在其中佔據領導地位。