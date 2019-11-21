禁令奏效？傳德國電信計畫在兩年內淘汰華為設備

美政府以國家安全為由，持續呼籲歐洲國家抵制中國網路設備製造商華為，使得華為在各國的 5G 市場中發展受阻，而據外媒報導，由於對安全性的問題，德國電信 (Deutsche Telekom) 也已計畫在未來兩年內，逐步淘汰華為的技術設備。

據《路透社》引述消息人士指出，德國電信計劃逐漸替換核心網絡中所使用的華為零組件，作為這些例行性更換的一部分。

消息人士說道：「兩年之內，華為零組件的佔比將會降到零。」

對此，德國電信沒有正面發表回應，僅強調將採取供應商多元化的策略，德國電信發言人表示：「從根本上說，我們正在奉行多元化供應廠商的策略，從多家廠商那裡採購網絡零組件，以確保安全至上。」

在先前，德國聯邦情報局 (BND) 局長 Bruno Kahl 曾抨擊，華為是依賴共產黨的國有企業，因此「不能完全被信任」，Kahl 也表示，政府仍在處理網路安全措施，尚未做出最終決定。

有不少德國外交和內政部的官員感覺到德國存在安全隱患，希望有工具可以將華為拒之門外。不過 Kahl 認為，德國當局確認設備是否有安裝後門的能力「非常有限」，因此，對華為的封鎖可能主要會在 5G 網路的核心領域。

美國政府對華為祭出禁令，表示該公司設備帶有「後門」，並且依法在中國政府的掌控之內。華為對此表示否認，表示這樣的指控毫無根據。

華為回應表示：「在我們的設備中，我們從未引入過，也永遠不會接受在設備中引入所謂的後門。任何政府機構或外部組織均不持有華為股份或以任何方式控制華為。」