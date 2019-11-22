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線上券商嘉信理財計畫以250億美元收購TD Ameritrade

全美最大線上券商擬收購對手TD Ameritrade 合併資產估達5兆美元 (圖：AFP)
全美最大線上券商擬收購對手TD Ameritrade 合併資產估達5兆美元 (圖：AFP)

週四 (21 日) 外媒報導，全美最大線上券商嘉信理財集團 (Charles Schwab)(SCHW-US) 計畫以 250 億美元價格，收購競爭對手 TD Ameritrade(AMTD-US)。若成功完成收購，雙方合併資產估將高達 5 兆美元

收購消息傳出後，TD Ameritrade 股價一度跳升近 20%，最高來到每股 51.81 美元。嘉信理財漲幅也達 6%。另外，競爭對手盈透證券 (Interactive Brokers) 股價持平，而億創理財 (ETrade Financial) 股價下滑 9%，此前市場預計億創為首個收購目標。

TD Ameritrade 股價走勢 (圖：Investing.com)
TD Ameritrade 股價走勢 (圖：Investing.com)

消息人士稱，嘉信理財執行長 Walter Bettinger 已被任命經營合併公司，TD Ameritrade 執行長兼總裁 Tim Hockey 則在今年 7 月表示將於 2020 年 2 月離開該公司。

繼 10 月初搶先宣布將美股、ETF 與期貨選擇權的交易佣金費調降至 0 元，引發市場對自家利潤的擔憂後，與 TD Ameritrade 的收購交易可能再度鞏固嘉信理財集團在電子交易產業的強大地位。當時，嘉信理財競爭對手富達投資 (Fidelity) 和 TD Ameritrade 很快隨之調降佣金。

嘉信理財創辦人兼董事長 Charles Schwab 上月向媒體表示：「零售經紀的產業合併是合乎邏輯的，且注定會發生」。現在看來，這項收購計畫似乎在他打算內。

線上期權交易平台 Thinkorswim 前任財務長 Kristi Ross 表示，有鑒於產業競爭與價格波動性，未來同業整合必定成為電子交易產業的趨勢，這是自然而然發生的；Thinkorswim 是在 2009 年被 TD Ameritrade 以超過 6 億美元價格收購。

JMP Securities 財務分析師 Devin Ryan 表示，目前為止電子交易產業的合併狀況一直很好，良好情況可能持續。Devin Ryan 認為，關鍵是消費者從中得到什麼，消費者終究會受惠於較低的交易佣金。 

在行業監管部分，KBW 分析師 Kyle Voigt 發布報告表示，這筆交易可能面臨重大的反壟斷管制，具體細節將取決於監管當局如何看待市場競爭。

Kyle Voigt 表示：「這完全取決於監管機構如何劃定產業競爭範圍， 他們究竟會只考慮億創、富達等線上券商，還是會連帶列入摩根大通 (JP Morgan)、美國銀行 (Bank of America) 等華爾街銀行業巨擘。」

美國證券交割商 Apex Clearing 也表示，這項交易的不利之處在於，它將減少消費者的選擇。

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