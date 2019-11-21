搭載史上最大晶圓級晶片 Cerebras最速AI電腦已投入研究

電腦系統公司 Cerebras Systems 近日發表了 CS-1 電腦，除了採用 WSE (Wafer Scale Engine) 晶片外，更幾乎開發了整套人工智慧研究系統，目前已投入美國阿貢 (Argonne) 國家實驗室來做醫療研究，且 Cerebras 也已獲得美國政府的補助經費。

Cerebras Systems 自今年 8 月推出 WSE 後，近日發表可研究的 CS-1 系統，搭載了 WSE 高速運算晶片，預計此系統將能大幅減少原先 AI 處理的時間，以往使用 GPU 等數週才能完成的工作，CS-1 系統僅需幾分鐘便能完成。

除了性能領先外，CS-1 主機高度也只有 66 公分左右 (圖: venturebeat)

其中系統用晶片 WSE 性能上幾乎大幅超越了市面上任何晶片，這片堪稱目前最大片的晶片搭載 40 萬 AI 可編程的內核，以及 18G 的 SRAM 和 1.2 兆個晶體管，相較之下，AMD 今年發布的世界上功能最強大的 Epyc 晶片，也只擁有 320 億個晶體管和 64 個內核。

此外，比起世界上領先的圖形處理單元，Cerebras 的高速片上快取大了 3,000 倍，內存帶寬大了 10,000 倍，它比最大的 Nvidia GPU 晶片面積也大了 56.7 倍。

然而晶片要讓 AI 運作實際需要一套系統整合，而 Cerebras 將全部整併起來程近日推出的 CS-1 系統主機，其包含了軟體平台外，也加入了圖形辨識機，如此能讓 CS-1 在進行神經網路辨識與分析時，能加快運作速度。

而目前 CS-1 系統已投入在美國阿貢 (Argonne) 國家實驗室作為研究用主機，如此可以加速深度學習模型的研發，目前應用領域為癌症藥物反映預測，而該項目是美國能源部 (DoE) 與美國癌症研究所合作的一部分，也因此 CS-1 系統也得到了能源部的大筆經費，以因應未來 AI 模型研究所需的硬體升級。