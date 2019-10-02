美國最大線上券商宣布美股交易「零佣金」 對手股價暴跌26%

美國最大線上券商：嘉信理財集團 (Charles Schwab)(SCHW-US) 宣布，自 10 月 7 日起，將把美股、ETF 和期貨選擇權的交易佣金費，由先前的 4.95 美元降至「0 元」。

市場擔心影響公司利潤，當日股價下挫 9.7%。然其競爭對手 TD Ameritrade(AMTD-US) 股價暴跌 25.76%，創下 1999 年以來最大單日跌幅。

TD Ameritrade(AMTD-US) 股價 (來源: Google)

Charles Schwab 這項政策，將結束美國經紀商之間長久以來的費用戰。

自 10 月 7 日起，約 3.72 兆美元的 Charles Schwab 客戶，將可享有美股、ETF 和期貨選擇權的交易佣金費為 0 元。這項變動也適用於加拿大的交易證券。

Charles Schwab 創辦人表示，公司的終旨，就是致力於讓所有人更容易投資，也更負擔得起。

「這就是我們的價格。不是短期促銷，也沒有時間限制」Charles Schwab 執行長 Walt Bettinger 表示。

Charles Schwab 目前市值為 547 億美元。市場預估，少了這些佣金收入，每年大約損失 9000 萬至 1 億美元，不過這些年佣金收入持續減少。

Charles Schwab 發言人表示，佣金費用的減少，冀望吸引更多新客戶來彌補。

JMP Securities 分析師表示：「零佣金、零手續費不是這個行業的新梗，不過這樣的趨勢正在加速進行中」。

分析師預期，美國新創金融公司 Robinhood，在 2013 年推出零佣金的股票交易服務後，其他經紀商的佣金被迫降至零，也是遲早的事。