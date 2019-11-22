美股盤後 — 美中階段協議疑雲未散 台股ADR全倒 晶片股慘摔

繼昨 (20) 日香港法案引發美中隔空互相放話，加上關稅議題令美中第一階段協議恐拖至明年，週四 (21 日) 美中多空消息不斷，華爾街持續觀望貿易事態發展，四大指數全面收黑。

美國總統川普抱怨中國態度不夠積極後，週四多家外媒傳出，中國國務院副總理劉鶴已向美方提出磋商邀請，對敲定貿易協議文本表示樂觀，但提到劉鶴仍對美方貿易需求感到困惑。

此外，中國商務部週四澄清，謠傳協議恐拖至明年的消息並不準確。

週四台股 ADR 全倒，晶片股慘摔，費半連續第四日走跌。波音、寶潔領跌道瓊，道瓊和標普連續第三個交易日下跌，那指連續第二日收低。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 4.92 點，或 0.16%，收 3108.46 點。

那斯達克指數下跌 20.52 點，或 0.24%，收 8526.73 點。

美股道瓊指數下跌 54.80 點，或 0.20%，收 27821.09 點。

費城半導體指數下跌 19.31 點，或 1.13%，收 1690.83 點。

標普 11 大板塊僅 3 個板塊收漲，能源領漲，其次為通訊服務與醫療保健板塊。房地產領跌，再來是必需消費品與非必需消費品板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.45%；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.13%；臉書 (FB-US) 上漲 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.62%。

蘋果正積極開發 iOS 14，避免重現 iOS 13 問題 (BUG) 滿掛的情況，代號「Azul」有望成為蘋果歷年來變動最大的作業系統。

瑞銀對半導體類發布利空報告後，半導體幾乎全面淪陷。科磊 (KLAC-US) 大跌 6.96%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.38%；泛林集團 (LRCX-US) 下跌 3.73%；AMD (AMD-US) 下跌 3.56%。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 表示，晶圓代工 / 邏輯製程 (foundry/logic) 似乎需求過度擴張，而記憶體需求幾乎沒有觸底反彈，但他認為，記憶體晶片設備需求全面復甦，不足以抵銷晶圓代工 / 邏輯製程可能出現的大幅逆轉。

此外，Northland Capital Markets 將 AMD 股票評級從「跑贏大盤」下調至「符合市場表現」因為其漲勢已經超出了基本面的表現，此消息拖累 AMD 股價下挫。

台股 ADR 集體倒地。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.35%。

金融股同步微漲。花旗 (C-US) 上漲 0.041%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.52%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.037%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.30%。

焦點個股

美企收購消息不斷，全美最大線上券商嘉信理財擬收購競爭對手 TD Ameritrade，合併資產估達 5 兆美元，收購消息傳出後，TD Ameritrade (AMTD-US) 股價一度觸及盤中高點 51.94 美元，收盤大漲 16.92% 至每股 48.38 美元。

PayPal 週三宣布斥資 40 億美元併購電商折扣平台 Honey Science，為該公司成立至今規模最大規模的併購計畫，Paypal (PYPL-US) 下跌 1.48% 至每股 102.55 美元。

微軟新一代無線耳機 Surface Earbuds 今年缺席購物旺季，將推遲至明年春季發布，等於拱手讓利給蘋果近期發布的最新 AirPods Pro，週四微軟 (MSFT-US) 股價下滑 0.094% 至每股 149.48 美元。

特斯拉 11 月 22 日標準配備的基礎版中國製 Model 3 將送至各經銷據點 (圖片：AFP)

特斯拉在取得中國政府出產與銷售許可後，11 月 22 日標準配備的基礎版中國製 Model 3 將送至各經銷據點，中國製 Model 3 標準續航升級版週五起將於廣州國際汽車展覽會亮相，激勵其股價上漲 0.74% 至每股 354.83 美元。

關鍵經濟數據

美國當週 (11/16) 初請失業金報 22.7 萬人，前值自 22.5 萬人修正為 22.7 萬人

美國當週 (11/16) 初請失業金四週均值報 22.1 萬人，前值 21.7 萬人

美國 11 月費城 Fed 製造業指數報 10.4，預估 6.5，前值 5.6

華爾街分析

美國眾議院通過兩項法案，以支持香港示威抗議者，並向中國發出人權的警告，此舉激怒中國指責干涉內政，《華爾街日報》引述消息表示，中國仍邀請美國貿易談判代表在北京展開新一輪的面對面對話，美方目前尚未答覆。

Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 表示：「美中不知道想在貿易協議做什麼。每一天都傳出不同消息，一下他們快達成協議。一下他們還沒有接近達成協議。只要這些傳言不斷，市場怎麼知道該怎麼回應？這著實令人困惑。」

倫敦 Shard Capital 分析師 Bill Blain 指出：升級肯定會破壞全球經濟前景的穩定，將當前的貿易衝突推入全面貿易戰。

PIMCO 投資經理 Erin Browne 表示：「市場正在尋找一些的看漲訊號，表明美中之間的貿易談判不會近一步惡化。市場只是不想看到目前事態進一步的升級。」

美國經濟數據方面，美國經濟諮商會的領先指標指數連續第三個月下滑，暗示美國經濟放緩。與此同時，每週初請失業金人數保持 22.7 萬人，反映就業市場依然健康。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 首席分析師 Chris Rupkey 寫道：「如果沒有失業，就不可能有經濟衰退，因此關鍵的問題是，初領失業救濟金人數是否會在未來幾週回落？」