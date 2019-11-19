FCC公開拍賣5G頻譜 重創衛星通訊業者Intelsat 股價狂跌40%

週一 (18 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 主委 Ajit Pai 在推特上表示，將為 5G 電信釋出 C 波段頻譜，並宣布將很快進行公開拍賣會，至少會在 2020 年底前實現。

此消息重創衛星電信業者，週一 (18 日) 美國衛星通訊營運商 Intelsat 股價狂跌 40.12%，來到每股 8.03 美元。

Intelsat 股價江波圖 (圖片: Google)

市場認為此舉有恐損害美國衛星通訊業者利益，且 FCC 可能因為損害利益而遭到起訴。

Pai 在推特上表示，他認為最好的辦法是透過公開拍賣 280 兆赫茲的 C 波段頻譜，好讓各方皆有參與競爭的機會，並稱 FCC 未來一定會將大量頻譜用於 5G 通訊領域。

FCC 主委表示將釋出大量頻譜公開拍賣 (圖片: 推特)

FCC 委員 Michael O’Rielly 上週五曾表示，聯邦政府需要減少持有的頻譜數量，以利 5G 業者發展。

分析師 Chris Quilty 向財經媒體《CNBC》表示，若將進行了頻譜的私人拍賣會，那麼將為衛星通訊業者 Intelsat 和其他 C 波段營運商，帶來數十億美元的收益，因此 FCC 的消息，可說是對私營的衛星營運業者相當不利。

目前美國包括 Intelsat 在內的四家衛星通訊業者，正為大約 1.2 億的美國家庭提供 C 波段頻譜的通訊服務，如今 FCC 希望 C 波段頻譜，重新配置在 5G 電信服務中。

C 波段頻譜是 FCC 用來調節通訊服務的關鍵頻譜，一直以來美國 FCC 在負責制定頻譜分配缺乏效率，被外界認為是中國在 5G 戰上遙遙領先的原因之一。

由衛星公司 Intelsat、SES 和 Telesat 組成的 C 波段聯盟 (C-Band Alliance) 對此提出質疑，他們認為透過私人拍賣，最能夠有效實現美國 5G 通訊服務，並與中國和其他國家競爭，同時不破壞美國現有的頻譜配置。

週一衛星通訊營運業者 Intelsat 已經連續三日下跌，公司市值約 18 億美元。