〈財報〉Nvidia Q3獲利營收優於預期 但Q4營收黯淡 盤後漲幅消弭

Nvidia (NVDA-US) 週四盤後公布第三季財報 (10 月 27 日止)，因應遊戲晶片需求上升，加上數據中心業務預計強勁成長，獲利營收打敗華爾街預期，盤後一度揚升 2%，但隨後收斂。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

EPS 年減 26% 至 1.45 美元

營收年減 5% 至 30.1 億美元

毛利率 ：63.6%

營業費用：9.89 億美元

營業收入：9.27 億美元

純益：8.99 億美元

基於 Non—GAAP 的財報關鍵數據

EPS 年減 3% 至 1.78 美元，但仍高於分析師預期的 1.57 美元。

營收年減 5% 至 30.1 億美元，但仍高於分析師預期的 29.1 億美元。

毛利率 ：64.1%

營業費用：7.74 億美元

營業收入：11.56 億美元

純益：11.03 億美元

部門數據

占整體營收最大宗的遊戲業務營收年減 6% 至 16.6 億美元，但根據 FactSet 調查，仍高於分析師預期的 15.4 億美元。

數據中心業務營收 7.26 億美元，低於 FactSet 共識預期的 7.542 億美元。

專業可視化部門營收 3.24 億美元，高於共識預期的 3.154 億美元。

Nvidia 表示，其用於個人電腦和筆電的遊戲卡需求出現季節性疲弱，可能挫傷第四季的表現。

第四季財測

營收 29.5 億美元，正負 2%，根據 Refinitiv 的 IBES 數據，此略低於分析師平均預期的 30.6 億美元。

預計數據中心將出現強勁的連續成長，抵銷 GeForce® 筆電 GPUs 和 SoC 遊戲平台模組的季節性下滑。

毛利率：64.1% (GAAP)、64.5% (Non-GAAP)，上下 50 個基點。

營業費用： 10.2 億美元 (GAAP)、 8.05 億美元 (Non-GAAP)

華爾街看法

德意志銀行 Ross Seymore 領軍的分析團隊上週日報告指出，過去一年 Nvidia 處理了許多問題，包括加密貨幣挖礦用的顯卡營收銳減，以及運作大量數據中心的企業支出暫停，這些均令 Nvidia 素來超越預期的業績表現受挫。

他給予 Nvidia 股票「持有」的評級，認為該公司的數據中心部門在第四財季應會達到「正面跟進」，但遊戲業務的營收可能面臨較艱困的連續比較，部分係因任天堂 Switch 主機銷售帶來的負面季節性影響。