Nvidia攜手微軟、愛立信和紅帽 打造5G通訊平台

為因應高效晶片、人工智慧以及雲端服務等新興技術盛行，繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 近年來積極佈局電信產業與邊緣運算領域。

Nvidia 宣布與微軟、紅帽以及愛立信的合作計畫，盼能透過跨足軟體、雲端以及人工智慧領域 (AI)，打造強大通訊平台，共同推動 5G 網路生態的領先發展。

截至週一 (21 日) 收盤，Nvidia 股價上漲 2.9%，收報每股 196.01 美元，而週二 (22 日) 美股盤前則上漲 1.41%，報 198.77 美元。

(圖：Investing.com)

Nvidai 執行長黃仁勳於洛杉磯行動通訊大會 (MWC) 召開前，向與會者介紹新推出的軟體開發工具包，同時宣布與愛立信、微軟 (MSFT-US) 以及 IBM(IBM-US) 旗下紅帽等企業的合作關係，以此作為實現 5G 網路服務的基礎。

Nvidia 宣布推出兩款軟體開發工具，分別為 CUDA 虛擬網路和 CUDA 基頻，前者可優化輸出入與數據封包處理，後者則提供基於 GPU 加速的 5G 訊號處理通道，可透過 GPU 的高性能記憶體來提升處理效率，讓電信營運商推出更有彈性的新型態人工智慧與物聯網服務。

Nvidia 表示，透過合作，希望能結合易利信在無線接取網路 (RAN) 的專業技術，以及 Nvidia 在 GPU 加速運算平台、AI 與超級運算領域的領先優勢，增強虛擬化 RAN 網路的能力，以降低網路技術成本、推升能源效率。

雙方的最終目標是將虛擬化 RAN 技術商用化，協助用戶推出具有彈性的無線網路，加速推出 AR、VR 以及雲端遊戲等新服務。

另外，Nvidia 也宣布與微軟合作，將 Azure 雲端與 Nvidia EGX 平台做整合，協助企業發展邊緣運算與雲端商業方案。

為了更完全實現此項目標，Nvidia 同時擴大與紅帽的合作夥伴關係，雙方將合力提供一套電信等級的 Kubernetes 容器應用平臺，讓電信業者可以自動執行應用程式的部署、規模擴展，以及管理，以便他們能夠在軟體定義的行動通訊邊緣設備上，來調度指揮與管理 5G RAN 網路的使用。

黃仁勳表示，5G 正持續加速智慧終端的革命。將 5G、超級電腦與 AI 相結合，將能打造出一個革命性的通訊平台，在 NVIDIA EGX Edge 運算平台的支持下，未來將掀起一波新的應用浪潮，就像智能會手機革命一樣，有朝一日能支援數以兆計的連網 AI 智慧裝置。