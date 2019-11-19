亞馬遜擴展免費音樂服務 對手Spotify股價聞聲下跌近5%

外電報導，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 在週一宣布將推出廣告支持的免費音樂串流服務，與 Spotify(SPOT-US) 在市場中展開正面競爭，消息釋出後，Spotify 股價應聲下跌了 4.9% 或 7.25 美元，至每股 140.26 美元。

Spotify 股價走勢 (圖片：谷歌)

在先前，亞馬遜為智慧音箱 Amazon Echo 用戶提供了每個月 9.99 美元的音樂串流服務，若是 Amazon Prime 客戶則可以免費獲得超過 200 萬首歌曲。

此外，用戶也可以以每月 7.99 美元的價格升級到 Amazon Music Unlimited。該公司在 9 月份時也在 Echo 設備上為 Alexa 用戶推出了音樂服務的免費版本。如今，該公司更擴大了免費音樂服務的範圍，讓用戶在 iPhone、Android 裝置和 Fire TV 上皆可使用。

在先前，有報告表示，亞馬遜所推出的 Amazon Music Unlimited 已成為市場上成長最快的音樂串流媒體服務，增長速度超越 Spotify 和蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Music。報告中也指出，推動亞馬遜音樂發展的原因在於亞馬遜的語音助理 Alexa 與產品的整合，以及較為低價的服務。

亞馬遜所推出的智慧音箱 Echo 為該公司的音樂串流市場帶來的成長動力，消費者可以通過語音助理 Alexa 向 Echo 發出的語音命令來播放音樂。

一位知名唱片公司的高級音樂主管表示：「亞馬遜全神貫注於在音樂領域。」

亞馬遜的市場競爭對手 Spotify 目前則是每月有 2.48 億活躍用戶，其中包括無需付費的訂閱用戶，免費音樂串流服務版本擁有近 1.4 億用戶。該公司也預測，在今年第四季整體活躍用戶數將成長至 2.55 億至 2.7 億之間。