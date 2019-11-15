亞馬遜不服微軟拿下雲端訂單 美國防部長否認存在偏見

在先前，美國國防部宣布與微軟 (MSFT-US) 簽訂了一份合約，將由微軟負責為美軍打造雲端演算系統，費用金額高達 100 億美元。同樣也參與了 JEDI 計畫競標的亞馬遜 (AMZN-US) 表示，政府存在「明顯的偏見」，並打算在法庭上提出質疑。對此，美國國防部長 Mark Esper 在週五 (15 日) 出面否認了有偏袒任何一方的說法。

Esper 表示，相信有關合約的決定是公平且公正的，沒有受到任何外部影響。「我相信它是自由、公正地進行的，不受任何形式的外部影響。」Esper 說道。

微軟打敗雲端市場龍頭亞馬遜，拿下長達 10 年的「聯合組織防衛基礎 (JEDI)」計畫。JEDI 計畫將儲存和處理大量機密數據，協助美軍通過核心雲端演算系統及人工智慧 (AI) 來增強戰爭計劃和戰鬥能力。

對於這項結果，亞馬遜指控，有政治之手阻礙了競標的公平性。該公司在週四的一份聲明中指出，競標過程的「許多方面」涉及「明顯的缺陷、錯誤和偏見」，並表示「要檢查和糾正這些問題十分重要」。

長期以來，市場人士認為亞馬遜會拿到該項合約，因為亞馬遜的 AWS 部門在雲端運算方面遙遙領先於第二名的微軟，並且擁有處理高度機密的政府數據的經驗。

亞馬遜認為，失去此項計畫的原因是該公司創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)「得罪」了總統川普，據悉，川普長期以來持續批評貝佐斯。

對此，美國國防部在上週的一份聲明中表示：「採購的程序是按照聯邦法規所進行，所有參與競標的公司都獲得公平待遇，依照標準對每家公司進行評估。」

亞馬遜表示，已經向美國聯邦索賠法院 (United States Court of Federal Claims) 提出抗議，該法院負責處理針對聯邦政府的財務索賠。