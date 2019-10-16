亞馬遜正啃食谷歌這塊大餅：搜尋廣告業務

谷歌目前仍高占美國搜尋廣告市場的最大市佔率，但根據 eMarketer 的最新預測，亞馬遜 (AMZN-US) 可能在未來幾年中，將慢慢穩穩地破壞谷歌的主宰地位。

近年來亞馬遜的廣告業務成長突飛猛進，亞馬遜第二季「其他」類別的營收成長 37% 至 30 億美元，這其中就包括了亞馬遜日漸重要的線上廣告業務。

亞馬遜的數位廣告單位越來越有分量，足以挑戰業界雙雄臉書 (FB-US) 和谷歌。eMarketer 最新報告指出，亞馬遜預計今年占美國線上廣告支出 12.9%，較前一年 6.8% 的占比提升。

但與此同時，廣告業務也是谷歌的關鍵，上一季谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的營收中約莫 84% 來自廣告業務，其中搜尋廣告業務是主要成分。

這項新調查重點在於搜尋廣告，eMarketer 報告指出，美國搜尋廣告市場預計今年成長近 18% 至 551.7 億美元，其中谷歌拿下 73.1% 市占，等值約 403 億美元。

但與此同時，亞馬遜今年預計較去年成長近 30% 至 70.9 億美元，搶攻 12.9% 市場份額，接著 2021 年前估計市占成長至 15.9%，屆時谷歌大餅將縮減至 70.5%。

eMarketer 指出，亞馬遜去年超越微軟 (MSFT-US) 成為美國第二大搜尋廣告平台。在谷歌和亞馬遜之後，其餘各家僅分得美國搜尋廣告市場大餅裡的小碎屑，例如 2019 年微軟占比 6.5%、Verizon Media 占比 2%，以及 Yelp 占比 1.8%。

賣家可以在亞馬遜上購買關鍵字廣告，當買家使用搜尋功能時，就能以較前面的順位呈現在潛在買家面前，更有可能被選入購物車。

去年亞馬遜的廣告功能簡化品牌形象，並合併為「亞馬遜廣告 (Amazon Advertising)」，此後一直在強化廣告功能，亞馬遜今年 6 月收購線上廣告公司 Sizmek.com 廣告伺服器和動態創意優化 (DCO) 技術，可幫助廣告商放置廣告並衡量效果，且利用數據打造個人化廣告。

今年 10 月亞馬遜在西雅圖召開了 AdCon 2019 大會，吸引了大約 400 人來參加，活動旨在告知企業「如何使用『亞馬遜廣告』在購物過程中的關鍵時刻與消費者建立聯繫」。

廣告業務爲亞馬遜帶來了巨大的利潤，雖然該公司並未披露這項業務的利潤數字，但是 Piper Jaffray 預計，廣告業務的利潤將會在 2021 年超過 AWS，成爲亞馬遜主要的利潤來源。