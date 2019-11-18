今年優質股票領先大盤 但現在已經太貴了嗎？

在 2019 年，全球經濟成長開始面臨放緩時，投資者傾向投資較安全的優質股而非高風險的股票。

投資人持續擔心經濟放緩。由於優質公司通常在經濟低迷時期表現得較好，他們的股票也因此相當受歡迎。

這些股票的表現也持續優於大盤。然而，優質股相較先前也貴了許多。

資產管理公司 Research Affiliates 的研究主管 Vitali Kalesnik 指出，從 2017 年初至 2019 年 9 月，購買美國市場上高獲利股票，並賣出低獲利股票的策略提升了 40% 以上。不過依投資人的習慣，總認為股價衝高之後，可能會有所回落。

貝萊德 (BlackRock) 美國因子 (U.S. factor)ETF 負責人 Holly Framsted 認為，至少按照公司的定義，優質股票看起來並不昂貴。

iShares Edge MSCI 美國優質因子交易所交易基金 (QUAL) 今年上漲了 26.8%，而 Russell 1000 指數則上漲了 24.3%。 Framsted 解釋說，雖然優質股的價格通常高於市場價格，但相對溢價目前仍符合過去幾年的平均水準。她說，自 7 月以來，相對估價甚至比先前的峰值有所下降，這對優質股來說是一個積極信號。

根據美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 的美國管理指標 (Regime Indicator)，典型的經濟衰退平均持續 8 個月。根據銀行的計算，全球經濟正處於這個位置。

如果市場進入經濟循環早期階段的恢復期，那麼價值股便可能開始落後。美銀美林股票和量化策略師 Savita Subramanian 指出：「我們一直以來都是優質股的擁護者，然而它的風險正在累積，如果總體經濟出現變化，可能會導致優質股表現不佳。」

相較之下，貝萊德的 Framsted 認為總體經濟狀況改變的速度將較為緩慢，此意味著即使估價提高，優質股票仍會繼續優於大盤。

她說：「經濟體制是建設性的，優質股的相對動能是積極的。我們認為，不只估價重要，還有其他因素會影響市場的績效。」

有許多定義股票品質的方法。對於某些投資人來說，此反應在著保守的公司治理、強大的獲利能力、謹慎的投資以及較多的現金股利。

對於其他人來說，此反映一個穩健的資產負債表，表明公司的財務槓桿不高。另外，收入成長和穩定性有時也會被作為衡量股票品質的基準。

在三月份發表的某一篇論文中，研究者對 35 個股票質量指標進行了回測，發現具高獲利能力，投資水平低，保守的會計和股票發行慣例的股票在不同市場上均有顯著優異的表現。 債務水平和收益穩定性等其他指標則沒有太大的顯著性。