價值股持續看俏！摩根大通：十年一度的大輪轉會持續至明年Q1

摩根大通量化及衍生性金融商品策略長 Marko Kolanovic 表示，2 個月前震撼投資者的資金大規模輪轉趨勢將持續至 2020 年。

Kolanovic 認為，資金從趨勢型 (momentum) 股轉移至價值型 (value) 股這種「十年一次」的現象會持續下去。

由於投資者挹注在經濟敏感的便宜股票，盼中美達成貿易協議，價值型股票經歷多年表現不佳後，9 月份捲土重來。Kolanovic 認為，在宏觀經濟環境改善的背景下，這種轉換的趨勢還有更多空間。

Kolanovic 週五報告指出，「我們認為，今年第四季和明年第一季應該會持續進行這種轉換，自 9 月起，全球有更寬鬆的貨幣政策、貿易協議有進展，更重要的是各種宏觀指標好轉。」

過去一個月來，這種資金自趨勢股轉換至價值股的輪轉令人印象深刻，iShares Edge MSCI 美國價值因子 ETF 過去一個月漲幅 11%，今年迄今漲幅瞬間擴大至 20%，超越了今年迄今漲幅 19% 的 iShares Edge MSCI 美國動力因子 ETF。

中美貿易進展加上美國經濟數據優於預期，這提振了本季美股表現，S&P 500 和道指本週均創新高點。

至於近期殖利率反彈上升，是否會破壞這種週期性輪轉，Kolanovic 不僅認為不會，反而會進一步提升這趨勢。

「我們的觀點和分析表明，殖利率還可以再上升 150 個基點，之後才可能出現問題。殖利率上升將只會加速這種週期性和價值股的上升，因為他們會反映經濟狀況改善。」

10 年期公債殖利率週四大升創下川普總統當選以來最大漲幅，係因市場對貿易的樂觀情緒促使投資者飛奔離開安全港。