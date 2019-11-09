美銀喊買價值股 分析師：十多年來沒這麼便宜過！

美國銀行指出，自金融危機以來，具有穩定基本面和偏低估值的價值股從來沒有如此便宜過。

經歷了 10 年來表現不佳後，便宜的價值股在 9 月大復甦，因為投資者眼見中美貿易協議在望，挹注在經濟敏感且價格偏低的股票。美銀表示，相較於趨勢股，價值股因便宜許多所以有買進機會。

美銀美林美股和量化策略主管 Savita Subramanian 週五報告指出，「與趨勢股相比，價值股從未如此便宜。許多跡象顯示，近期資金自趨勢股轉向價值股的輪轉現象將會持續下去。」

根據美銀數據，歷史上價值股如此便宜的期間只有在 2003 年和 2008 年，當時價值股在隨後 12 個月的表現優於趨勢股，分別高出 22 和 69 個百分點。

iShares Edge MSCI 美國價值因子 ETF 今年迄今漲幅 20%，略低於 S&P 500 同期 23% 漲幅，但近日已經超過 iShares Edge MSCI 美國趨勢因子 ETF 的同期 19% 漲幅。

該價值 ETF 專注在醫療保健、金融和通信領域，頂部持股包括 AT&T(T-US)、美銀 (BAC-US)、花旗(C-US) 和輝瑞(PFE-US)。

輪轉持續

過去兩週，由於對中美貿易前景的樂觀情緒推動，加上經濟數據優於預期，例如美國服務業 10 月份活動指標高於預期、就業報告顯示勞動力市場穩定，激勵美股刷新高。

Subramanian 表示，「最近一些宏觀數據趨於穩定的跡象也表明，經濟放緩的情形可能正要觸底，而輪轉至價值股的走勢可能持續下去。」

美銀特別推薦醫療保健股，稱這一類股因獲利強勁在其量化分析中名列前茅。美銀預期 S&P 500 年底目標 2950，低於週五收盤點數 3093.08。

Subramanian 表示，「我們美國政權指標的『低迷』階段向來平均延續 8 個月，我們現在就處於第八個月，下一個階段是『早期週期』，這時期價值股通常表現出眾。」

向來穩重的長期對沖基金大佬、AQR 資本公司創辦人 Cliff Asness 罕見認同價值股，認為投資者應該增加價值股的資金配置。

此外，摩根大通量化及衍生性金融商品策略長 Marko Kolanovic 週五報告也指出，這種輪轉至價值股的走勢會持續下去，今年第四季和明年第一季都會持續看到這樣的輪轉。