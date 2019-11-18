諾貝爾獎得主Sharpe：退休金面臨變數多 力求財務平衡

諾貝爾獎得主，經濟學家 William Sharpe 利用資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model）發展了著名的 Sharpe 比率。近期，他將注意力轉移對大多數美國人來說最大的風險—退休金。

這位史坦佛大學商學院金融系榮譽退休教授開發了一套電腦程式，該程式根據退休家庭的壽命和投資回報等不同組合，涵蓋了 10 萬個退休收入方案。 Sharpe 也在其免費的電子書《Retirement Income Scenario Matrices》中提供了此程式。

Sharpe 表示，財務上最困難的問題是知道如何在擁有足夠的收入的前提下滿足現階段需求並在一生中取得財務上的平衡。儘管他對退休人員如何更好地管理這一風險有一些想法，但並沒有一個確切的答案。

如果將金錢投資到除了年金以外的所有事情上，那麼退休者將受到投資不確定性和死亡率不確定性的影響。

未來有很多可能的方案。 退休者可以透過基本的社會保障以及基於通膨指數的年金來減少投資的不確定性。 但是，仍必須面臨是否投資聯合年金、年金多少以及何時購買等棘手的問題。

Sharpe 認為，當你決定購買年金時，和一位財務顧問討論相關方案是有其必要的。

在現今相對不穩定的就業市場中。 退休前有很多方法可以幫助投資人規劃財富。包括在退休之前接觸顧問，或者購買退休年金。而年金是一種分散壽命風險的方法及工具。

Sharpe 建議退休者可以上網學習有關年金的一些知識。而機器人顧問也可以為其提供適合的產品。他希望勞動者在退休之前至少能接洽一位財務顧問。

Sharpe 在其電子書提到了某種特有的方法「lockbox」。而他也認為可與機器人顧問可以協助退休者設置和維護此方法。

Sharpe 認為財務顧問可以幫助退休者做出有關如何進行資金投資的重大決策並做出取捨，而這也是一項艱鉅的任務。