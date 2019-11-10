沙特阿美IPO 全球散戶只有0.5%股權可以搶

沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙特阿美) (Aramco) 週六 (9 日) 發表招股說明書，在其可能是史上最大的 IPO 中，釋出給散戶投資人的股份不超過 0.5%。

沙特阿美並未透露計劃發行股票的確切規模。但指出，招股過程將從 11 月 17 日開始到 12 月 4 日結束。最終價格將在此期間結束時確定，同時也將確定將出售的公司股票數量和比率。

招股說明書中說，散戶投資人必須在 11 月 28 日之前提出申請，並指出公司「最多只有 0.5%」的股份將分配給散戶投資人。

沙特阿美證實，除額外的特別股利外，計劃從 2020 日曆年開始每年支付至少 750 億美元的現金股利。

在尚無法清楚評估該公司及其股票的估值情況下，投資人無法衡量這些股利的殖利率相對於其他公司的價值為何。股利投資者往往受穩定的回報所吸引，試圖將資金投入殖利率最高的股票中。

在沙特阿美 IPO 後，沙國政府將面臨 6 個月的禁售期。摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、花旗集團 (C-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 等投資銀行正負責承銷。

沙特阿美上週表示，它計劃 12 月在沙國證券交易所 (Tadawul) 上市發行股票。

沙國證券交易所 (Tadawul)。（圖: AFP）

分析師對該公司的估值從 1.2 兆美元到 2.3 兆美元不等。相比之下，與其最接近的美國競爭對手埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM-US) 市值接近 3000 億美元，雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 市值約為 2290 億美元。

備受期待的 IPO 是沙烏地阿拉伯政府於 2016 年首次提出的，並面臨多次延誤，據報導這是因為擔心其財務狀況將受到公開審查。9 月無人機對沙國主要石油設施的襲擊也引發了人們對安全性的擔憂，並傳言可能危及其上市計劃。

沙特阿美警告，恐怖主義和武裝衝突可能會嚴重影響其股票的市場價格。

該公司總裁兼 CEO Amin Nasser 上週表示，該公司的 IPO 將有助於使沙烏地阿拉伯的經濟多元化。還可以透過吸引國內外投資來加強沙國的證券交易所。

沙特阿美總裁兼 CEO Amin Nasser。（圖：AFP）

另有報導指稱，沙特阿美可能進行雙重上市。該公司董事長 Yasir al-Rumayyan 上週在新聞發表會上表示，將決定在國際上市。

有人預測，該公司將有 1% 至 2% 的股份在國內上市，而另一部分將在隨後的主要國際交易所上市。從紐約和倫敦到香港和東京的證券交易所都在爭奪其國際上的 IPO。週六發布的招股說明書沒有說明任何這些問題。