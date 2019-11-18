搶攻平價手機市場 傳三星電子計畫將五分之一手機生產外包中國廠商

據報導，知情人士表示，南韓三星集團 (005930-KR) 計劃於明年將該公司五分之一的智慧型手機生產業務外包給中國。此舉可能有助於三星與華為 (002502-CH) 和小米 (1810-HK) 等低成本競爭對手競爭，但同時也有著失去製造能力的風險。

報導指出，三星電子已經於 10 月關閉了在中國的最後一家智慧型手機工廠，並且該公司正在將部分 Galaxy A 機型的生產轉移給聞泰科技 (Wingtech) 等中國代工設計製造廠 (ODM)。三星電子不願回應轉移給中國 ODM 的數目，但消息人士指出，該公司計劃在明年將總量約 3 億支設備中的約 6000 萬支智慧型手機外包給中國代工廠。

目前，包含聞泰科技等其他中國 ODM，皆為多個品牌代工製造手機，由於具有規模經濟性，從而能降低成本，靈活的 ODM 能迅速開發和生產平價的新手機。

不過，有市場人士批評表示，三星有可能難以對 ODM 廠商進行品質控制，並且外包的方式很可能使該公司失去製造專業技術，甚至可能因向 ODM 廠擴大採購，因而幫助競爭對手進一步降低成本。

也有專家認為，對於平價智慧型手機來說，由於利潤微薄，除了外包給使用中國 ODM 來削減成本外，三星似乎別無選擇。一名業內人士表示：「這是一個無可避免的策略，而不是好的策略。」

三星在一份聲明中表示，該公司已經通過外包來生產有限數量的智慧型手機，以擴大現有產品組合，並且「確保市場上的有效管理」。不過該公司拒絕透露有多少數量的三星的手機是通過 ODM 製造，並且表示未來外包的數量也尚未確定。