降息空間有限 新興市場債券的好日子恐怕已經到頭？

新興市場債券漲勢導致殖利率創下紀錄低點，但由於許多央行已經沒有足夠的空間進行大幅降息，市場分析師認為，新興市場債券明年漲勢可能放緩。

根據 Aviva Investors 和富達國際的數據，儘管疲軟的經濟成長和減弱的通貨膨脹允許一定程度的政策放鬆，但不會有像今年這樣的大調整。中國、印尼和俄羅斯料將在 2020 年繼續放鬆政策。

富達駐倫敦的基金經理 Paul Greer 表示Ｌ：「漲勢很大一部分已經來了又去，2020 年投資者的總報酬率，不太可能像 2019 年那麼好。」

彭博巴克萊指數顯示，新興市場境內債券 2019 年以美元計回報率為 5%，扭轉了去年 0.9% 的虧損。

許多亞洲央行也已經在遏制進一步寬鬆，如菲律賓央行今年早些時候降息 75 個基點後，菲律賓週四 (14 日) 宣布維持主要利率在 4%，菲律賓央行總裁 Benjamin Diokno 早些時候表示，央行目前已經做得太多，部分是因為經濟正在反彈。

另外，南韓央行的貨幣政策委員會七名票委中，也有兩名官員上個月不同意將利率降低至 1.25% (追平歷史低點)。

今年新興市場本地債券的大部分收益是由央行降息推動的，今年新興市場本地債平均殖利率已下跌 52 個基點至 4.18%，邁向 2012 年以來的最大年度跌幅，殖利率在 8 月份達到了紀錄低點 4.12%。

Aviva 駐新加坡基金經理 Stuart Ritson 稱，為了使 2020 年的回報同樣出色，匯率將不得不升值，全球成長將需要加速。

Stuart Ritson 說道，他目前沒有對沖他的風險敞口，因為新興市場貨幣的隱含波動率已接近三個月低點，再加上美中貿易緊張局勢正在緩解，Stuart Ritson 稱他已經了結了一段時間以來持有的日圓多單部位。

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