IMF：美中貿易戰帶來下行風險 會波及新興市場

國際貨幣基金組織 (IMF) 貨幣及資本市場部門主任 Tobias Adrian 週三 (17 日) 表示，全球最大的兩個經濟體美國和中國之間的貿易緊張局勢是全球經濟的重要風險來源，並且對新興市場具有「溢出效應」(Spillover Effect)，恐引發小型經濟體的骨牌連鎖反應，因而導致全球經濟下滑。

Adrian 表示：「我們敦促世界各地的決策者繼續合作，以解決貿易緊張局勢，因為這些就是造成不確定性來源，也是造成經濟衰退風險的重要來源。對新興市場有真正的溢出效應。」

國際貨幣基金組織首席經濟學 Gita Gopinath 曾表示對於美中兩方在上週達成的初步和部分貿易協定表示看好，並敦促雙方繼續開展協商工作，以緩解影響全球經濟成長和商業信心的貿易緊張局勢。

Gopinath 也表示，如果美中兩方各在 10 月和 12 月徵收額外關稅，全球國內生產總值將減少 0.8%，但如果兩國放棄課徵額外關稅，全球國內生產總值將僅減少 0.6%。

這場持續了 15 個月的中美貿易爭端已經擾亂了金融市場，使全球經濟成長放緩至 2008、2009 年金融危機以來的最低水平。受關稅提高、長期貿易政策不確定性以及汽車業低迷的影響，在 2019 年上半年，全球貿易成長僅達到 1%，是 2012 年以來的最低水平。

在 2018 年成長 3.6% 之後，IMF 預期 2019 年全球貿易總額將僅增長 1.1%。但預計將在 2020 年反彈至 3.2%。不過，IMF 仍表示，風險仍然「偏向下行」，恐嚴重拖累了美國和中國的經濟。