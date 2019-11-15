10月投信基金規模再創新高 投資分散聚焦四大資產

美中貿易衝突和緩，帶動資金同步回流股、債資產，10 月投信基金規模續創新高，達 3 兆 8576 億元。法人表示，美國大選、企業獲利、政經不確定等多空因素並存，建議投資人應強化資產品質、分散投資，可聚焦美台股市、高股息、高品質債券與稀有性的 AI 創新產業、富裕國家債券等 4 大資產，創造長期贏面。

根據投信投顧公會資料統計，截至 10 月底為止，投信整體基金規模達 3 兆 8576 億元，連續第七個月創單月新高，並且較 9 月成長 4.4%。

若按類型區分，國內貨幣市場型、跨國指數股票型、跨國一般債券型基金分別增加 688、419、145 億元；同時，國內、跨國股票型基金規模也明顯擴大，各增加 104、87 億元。至於規模下滑的基金類型，減少金額都不到 20 億元。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，保守型的貨幣市場基金、債券 ETF 規模持續壯大，主要反映法人資金調配的結果；而股票型基金規模同步增加，則顯示貿易衝突和緩下，一般投資人恐慌情緒降溫，資金重回風險性資產懷抱。

黃子祐認為，美中兩國對於何時簽訂第一階段貿易協議再傳雜音，對股市形成上檔壓力，不過，美國將在明年 11 月舉行總統大選，而股市、經濟都是川普看重的政績，預料大選行情仍舊有利美、台股市表現，因此，對股市後市不看淡。

儘管如此，黃子祐認為，全球政經不確定因素仍高，投資布局應當分散，聚焦在品質較佳的資產，以降低風險。建議未來應持有 4 大類資產：一是優質股票，如：美股、台股基金；二是高股息的 REITs、水電瓦斯等公用事業基金；三是高品質債息，如：美國投資級債；四是稀有資產，包括：AI 創新產業、富裕國家債券等。

其中，債市投資是一門功課，富蘭克林華美投信也表示，市場歷經前波震盪後，建議投資人趁現階段增持較具評價面優勢的美國政府公債及投資等級美元公司債，運用有攻有守的投資策略，參與債券市場的長線投資契機。

富蘭克林華美 10 至 25 年期投資級美元公司債 ETF 基金擬任經理人黃鈺民表示，全球 ETF 規模逐年增加，統計至去年底達 4.7 兆美元、美國占比約七成，包含一般企業、公用事業、金融機構等債券發行量遞增，擴大可投資債券資產範疇。因應市場震盪頻繁、資金尋求避風港，美國不僅為全球規模、流動性最佳的債市，更是主要成熟國家中殖利率最高的市場，抬升美國公債的投資避險需求，更幫助強化資產配置的防禦性。

若投資人希望積極參與債市，亦可透過投資 ETF 相關基金介入投資級美元公司債市，有不少指數組成以美國大型公司債為主，如「彭博巴克萊 10-25 年期美元公司債指數」，包括美國通訊龍頭產業公司債、銀行公司債等，基本面均長期看好。

惟因「10 至 25 年期投資級美元公司債 ETF 基金」投資標的指數成分證券，可能涉及新興市場債券，加上相關國家政治、經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，或匯率波動度有所變化，仍須留意資產價值可能的影響性。