律政司長遇襲、習近平稱挑戰一國兩制底線！香港24小時內還發生了什麼事？

中國國家主席習近平稱止暴制亂、恢復秩序是香港當前「最緊迫的任務」，且習近平表示，目前香港局勢正嚴重挑戰「一國兩制」底線，另外，再加上香港律政司長於倫敦遇襲，以及一週內發生第二起與抗議有關的死亡事件，正加劇了香港這個亞洲金融中心的緊張局勢。

習近平週四 (14 日) 在巴西訪問時就香港局勢罕見發聲，而習近平之表態，也是正值美國參議院準備對《香港人權與民主法案》啟動快速投票程序之際。

以下為香港情勢目前重要最新情況：

香港律政司司長在倫敦訪問時遭襲擊

習近平呼籲止暴制亂、稱香港嚴重挑戰一國二制底線

被磚塊擊中頭部的 70 歲食環署外判工傷重不治離世

港鐵部分線路受阻

美國參議院準備對香港人權與民主法案啟動快速投票程序

香港政府否認宵禁傳聞

以下為最新進展 (所有時間均為本地時間)：

車站設施被破壞 港鐵暫停東鐵線全線服務 (09:07)

香港地鐵運營商港鐵公司周五在網站聲明中說，由於車站設施被破壞及有人在九龍塘站附近的路軌上，東鐵線全線暫停服務。港鐵還關閉了旺角、將軍澳、西灣河、天水圍、屯門及東涌站。

15 歲傷者仍在醫院 (08:56)

香港醫院管理局稱，一名頭部受傷的 15 歲少年目前仍在屯門醫院，據當地媒體報導這名少年可能被催淚瓦斯罐傷到了頭部。醫管局表示，少年的家人要求不要透露他的病情。

截至上午 7:30，昨夜今晨共有 6 名年齡在 17 至 62 歲的抗議活動傷者被送入各家醫院接受治療，目前情況均穩定。周一在西灣河被警員開槍擊中的男子目前在東區醫院接受治療，情況穩定。同日因與抗議者發生口角而被縱火燒傷的男子目前在威爾斯親王醫院，情況仍然危重。

林鄭月娥稱針對律政司司長的襲擊行為「野蠻」(08:58)

根據一份官方聲明，香港行政長官林鄭月娥「強烈譴責」律政司司長鄭若驊在倫敦遭遇襲擊一事，期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之於法。

港鐵公司表示東鐵線和西鐵線部分線路暫停服務 (08:50)

香港地鐵運營商港鐵公司週五 (15 日) 已在官網聲明中表示，由於各站列車服務嚴重受阻，西鐵線元朗站至屯門站已暫停服務，東鐵線火炭站至羅湖 / 落馬洲站也暫停服務。

香港律政司：司長鄭若驊在倫敦訪問時遭襲擊並受傷 (08:41)

香港律政司發布聲明稱，律政司司長鄭若驊 14 日在倫敦訪問時遭襲擊，導致其身體「嚴重受傷」，鄭若驊對此表示嚴厲譴責。

律政司在聲明中稱，「司長嚴厲譴責任何形式暴力和極端主義，以政治理想為借口，剝奪他人合法權利，這不符合香港及任何文明社會的利益」

抗議者團體指責政府造成死亡 (07:32)

香港民間記者會 (Citizens’ Press Conference) 周五發布聲明，對一名 70 歲老翁的不幸離世表示「極度遺憾」，但將此事歸咎於「警方暴行」和政府的拒不讓步。聲明稱，「港共政權應儘快答應民間五大訴求，以政治方式解決政治問題，平息社會不安與紛爭，無謂因政府的無能及拖延，產生更多不必要的犧牲與悲劇。」

與此同時，據香港電台報導，留守香港中文大學的示威者表示願意解封吐露港公路南北行各一條行車線，以換取政府承諾不會取消或延遲本月 24 日舉行的區議會選舉。據南華早報報導，抗議學生已經解封了南北行各一條行車線。

食環署對清潔工受傷死亡深表惋惜 (02:21)

香港食物環境衛生署發布聲明，對一名街道潔淨服務承辦商員工受傷死亡深表惋惜，正致力為死者親屬提供協助。食環署稱，這名年長員工在 13 日午休期間於北區大會堂附近懷疑被暴徒投擲硬物擊中頭部，導致重傷危殆，並於 14 日晚上在威爾斯親王醫院證實不治。

香港政府對暴徒惡行表示憤慨，稱警方會全力追查，務求將暴徒繩之於法。

美國參議院準備對香港民主與人權法案啟動快速投票機制 (00:41)

據共和黨參議員盧比奧的聲明，參議院將對該法案啟動「熱線」程序，這是一個加速的過程，只要在限期內沒有議員提出反對，法案將立即提交全院投票表決。

參議院版本的法案與眾議院通過的法案略有不同，這意味著兩個法案內容必須經過協調整合併在兩院獲得通過才能交由川普簽署成為法律。

被石塊擊中頭部的 70 歲老翁不治離世 (23:45)

香港電台報導稱，週三在午休期間懷疑被磚塊擊中頭部的 70 歲食環署外判工員工晚 10 時許離世，個案會轉介死因裁判官跟進。

習近平說止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務 (22:22)

中國國家主席習近平週四 (14 日) 在巴西就當前香港局勢表明中國政府立場，稱持續發生的激進暴力犯罪行為嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

習近平還表示，中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

香港政府澄清宵禁說法 稱全屬謠言 (20:55)

香港政府 11 月 14 日澄清說，有關香港將在周末實施宵禁的說法全屬謠言。

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