美國警告：埃及向俄羅斯採購戰機將觸犯制裁法案

美國於週三 (13 日)，由國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 及國防部長艾斯培 (Mark Esper)，對埃及政府發送警告信，內容中指出，若埃及決定向俄羅斯採購戰機，將會觸犯「美國敵對國家制裁法案」(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act)，而該封警告信是週三 (13 日) 發出，直至週五 (15 日) 才被美媒批露。

信中表明：「埃及與俄羅斯新簽訂之武器採購合約，將使未來美國對埃及提供武器交易和安全保護時，情況變得更加複雜。」

儘管美國於長久以來，向埃及提供數十億美元的軍事及經濟支援，包括銷售 F-16 戰機、武裝直升機、以及其他武器裝備等，但是，今年 3 月，埃及卻與俄羅斯簽訂交易合約，協議將自俄羅斯採購 20 架 Su-35 戰機，總價約 20 億美元。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在 2018 年與美國總統川普會面時，川普曾經承諾將銷售 20 架 F-35 戰機至開羅，但至今仍尚未履行承諾，因此，埃及則轉為向俄羅斯採購戰機。

俄羅斯於近年來，致力擴大其於中東地區之影響力，除了於敘利亞內戰期間，提供巴夏爾．阿薩德 (Bashar al-Assad) 政權武力協助之外，亦向北大西洋公約組織 (NATO) 重要成員國土耳其銷售防空飛彈系統。

今年稍早，土耳其宣佈向俄羅斯購買 S-400 防空飛彈系統的相關裝備時，美國亦曾向土耳其發出了同樣的警告聲明，表明該決定已觸犯了 CAATSA 制裁法案，雖然至今美國尚未對土耳其正式進行制裁，但是，於今年稍早已停止向土耳其銷售新型 F-35 戰機。

埃及政府針對美國發出的警告信內容，尚未做出正式回應。