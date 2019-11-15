德銀：由這9張圖可知 目前仍處經濟週期末段

華爾街對即將出現衰退的擔憂正在迅速消退，原因是人們對聯準會 (Fed) 政策的信心、恢復正常的殖利率曲線，以及似乎預示著全球經濟成長觸底反彈的經濟數據，已經激發了投資人的新信心。

但德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities) 首席經濟學家 Torsten Slok 在週四 (14 日) 給客戶的報告中警告投資人，出於多種原因，最好還是將當前的美國環境視為「週期後段」，並採取相應的行動。

Slok 表示：「我並不是預言我們即將陷入衰退，但是經濟週期走到後期時就會具有某些特質。」他說，「某些獨特的問題突然出現」，例如勞動市場趨緊，這會增加雇主的成本，並限制消費者推動經濟成長的力道。

他說：「這也並不是說我們即將大幅放緩，但相對於上行而言，下行風險更大。」

以下是 10 項指標，表明可能即將結束當前的經濟擴張：

1. 臨時工徵才的成長，正以經濟大衰退以來最快的速度下降；

（圖: 德銀）

2. 銀行向消費者放貸的意願正在下降，並接近於零；

（圖: 德銀）

3. 消費貸款的違約率正在上升；

（圖: 德銀）

4. 消費者購買大型家用品的意願降低；

（圖: 德銀）

5. 消費者對今天比對未來更樂觀；

（圖: 德銀）

6. 經濟諮商會消費者信心指數與密西根大學消費者信心調查之間的差距正在拉大；

（圖: 德銀）

7. 企業信心與消費者信心之間的差異達到歷史最高水平；

（圖: 德銀）

8. 企業獲利佔 GDP 的比重在 2015 年達到峰值；

（圖: 德銀）

9. Fed 的資深貸款主管調查顯示，針對企業的信貸條件正在收緊；

（圖: 德銀）

10. 最後，Slok 寫道，「BBB 評級企業債餘額的數量和比率都比以往任何時候都要大，這代表信貸利差應該更大，但是全球央行的寬鬆政策持續將利差收緊，」

Slok 表示：「從這個意義上說，中央銀行已經接管了信貸市場的定價權。」