〈財報〉應材Q3財測優於市場預期 盤後大漲3% 半導體需求有望回彈

半導體資本設備廠應用材料 (AMAT-US) 週四 (14 日) 公布第四季財報，營收獲利雙雙優於市場預期，顯示出半導體產業低迷的情勢將結束，撫平投資者對半導體疲軟的擔憂，刺激盤後樂漲 3%。

週四 (14 日) 應用材料下跌 0.28% 以每股 56.96 美元作收，而在盤後公布財報後，應用材料股價再大漲 3.21% 至每股 58.79 美元。

應用材料股價 (圖片: 谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收報 37.5 億美元，低於去年同期的 40.1 億美元，優於市場預期的 36.8 億美元

營業收入報 8.64 億美元，占淨銷售額的 23.％

淨收入報 6.98 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

每股盈餘報 80 美分，低於去年同期的 85 美分，優於市場預期的 76 美分

毛利率報 43.8%，低於去年同期的 45.3%。

營業收入為 8.88 億美元，遜於去年同期的 9.44 億美元

淨收入報 7.44 億美元，遜於去年同期的 8.37 億美元

營收以業務別拆分：

半導體系統業務報 6.52 億美元

全球服務 (AGS) 業務報 2.74 億美元

顯示器業務報 0.99 億美元

公司財測與展望：

儘管營收和獲利較去年同期有所下滑，但應材表示目前全球半導體有所改善，應材實現 2019 全年營收 146.1 億美元和每股盈餘 2.86 美元的亮眼成績，應材執行長 Gary Dickerson 表示，應材 Q4 業績反映出市場對半導體設備需求的增長回穩，加上整個公司的強勁執行力，顯示短期來看，全球需求環境已逐漸復甦。

應材在 Q1 財測中，預估營收將落在 39.5 億美元至 42.5 億美元之間，調整後 EPS 預估落在 87 美分至 95 美分區間，而 FactSet 分析師預估應材 Q1 財報，調整後每股盈餘為 74 美分，營收為 37.1 億美元。

執行長 Dickerson 說道，「半導體行業有越來越多新技術來改善晶片性能、功率、面積和成本，公司也會確保客戶在 AI 大數據時代取得成功。」

科磊、科林與應材今年以來股價漲勢 (圖片: MarketWatch)

應用材料股價今年以來上漲 74%，同期半導體產業科磊和科林股價也上漲近 97%，這三支股票在今年美股標普 500 指數上漲的股票中落在前 8%。