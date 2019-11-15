〈財報〉應材Q3財測優於市場預期 盤後大漲3% 半導體需求有望回彈

半導體資本設備廠應用材料 (AMAT-US) 週四 (14 日) 公布第四季財報，營收獲利雙雙優於市場預期，顯示出半導體產業低迷的情勢將結束，撫平投資者對半導體疲軟的擔憂，刺激盤後樂漲 3%。
週四 (14 日) 應用材料下跌 0.28% 以每股 56.96 美元作收，而在盤後公布財報後，應用材料股價再大漲 3.21% 至每股 58.79 美元。
基於 GAAP 財報關鍵數據:
基於 non-GAAP 財報關鍵數據：
- 每股盈餘報 80 美分，低於去年同期的 85 美分，優於市場預期的 76 美分
- 毛利率報 43.8%，低於去年同期的 45.3%。
- 營業收入為 8.88 億美元，遜於去年同期的 9.44 億美元
- 淨收入報 7.44 億美元，遜於去年同期的 8.37 億美元
營收以業務別拆分：
公司財測與展望：
儘管營收和獲利較去年同期有所下滑，但應材表示目前全球半導體有所改善，應材實現 2019 全年營收 146.1 億美元和每股盈餘 2.86 美元的亮眼成績，應材執行長 Gary Dickerson 表示，應材 Q4 業績反映出市場對半導體設備需求的增長回穩，加上整個公司的強勁執行力，顯示短期來看，全球需求環境已逐漸復甦。
應材在 Q1 財測中，預估營收將落在 39.5 億美元至 42.5 億美元之間，調整後 EPS 預估落在 87 美分至 95 美分區間，而 FactSet 分析師預估應材 Q1 財報，調整後每股盈餘為 74 美分，營收為 37.1 億美元。
執行長 Dickerson 說道，「半導體行業有越來越多新技術來改善晶片性能、功率、面積和成本，公司也會確保客戶在 AI 大數據時代取得成功。」
應用材料股價今年以來上漲 74%，同期半導體產業科磊和科林股價也上漲近 97%，這三支股票在今年美股標普 500 指數上漲的股票中落在前 8%。