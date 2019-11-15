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〈財報〉應材Q3財測優於市場預期 盤後大漲3% 半導體需求有望回彈

應材Q3財測優於市場預期 盤後大漲3% 半導體需求有望回彈(圖片:AFP)
應材Q3財測優於市場預期 盤後大漲3% 半導體需求有望回彈(圖片:AFP)

半導體資本設備廠應用材料 (AMAT-US) 週四 (14 日) 公布第四季財報，營收獲利雙雙優於市場預期，顯示出半導體產業低迷的情勢將結束，撫平投資者對半導體疲軟的擔憂，刺激盤後樂漲 3%。

週四 (14 日) 應用材料下跌 0.28% 以每股 56.96 美元作收，而在盤後公布財報後，應用材料股價再大漲 3.21% 至每股 58.79 美元

應用材料股價 (圖片: 谷歌)
應用材料股價 (圖片: 谷歌)
基於 GAAP 財報關鍵數據:
  • 營收報 37.5 億美元，低於去年同期的 40.1 億美元，優於市場預期的 36.8 億美元
  • 營業收入報 8.64 億美元，占淨銷售額的 23.％
  • 淨收入報 6.98 億美元
基於 non-GAAP 財報關鍵數據：
  • 每股盈餘報 80 美分，低於去年同期的 85 美分，優於市場預期的 76 美分
  • 毛利率報 43.8%，低於去年同期的 45.3%。
  • 營業收入為 8.88 億美元，遜於去年同期的 9.44 億美元
  • 淨收入報 7.44 億美元，遜於去年同期的 8.37 億美元
營收以業務別拆分：
  • 半導體系統業務報 6.52 億美元
  • 全球服務 (AGS) 業務報 2.74 億美元
  • 顯示器業務報 0.99 億美元
公司財測與展望：

儘管營收和獲利較去年同期有所下滑，但應材表示目前全球半導體有所改善，應材實現 2019 全年營收 146.1 億美元和每股盈餘 2.86 美元的亮眼成績，應材執行長 Gary Dickerson 表示，應材 Q4 業績反映出市場對半導體設備需求的增長回穩，加上整個公司的強勁執行力，顯示短期來看，全球需求環境已逐漸復甦。

應材在 Q1 財測中，預估營收將落在 39.5 億美元至 42.5 億美元之間，調整後 EPS 預估落在 87 美分至 95 美分區間，而 FactSet 分析師預估應材 Q1 財報，調整後每股盈餘為 74 美分，營收為 37.1 億美元

執行長 Dickerson 說道，「半導體行業有越來越多新技術來改善晶片性能、功率、面積和成本，公司也會確保客戶在 AI 大數據時代取得成功。」

科磊、科林與應材今年以來股價漲勢 (圖片: MarketWatch)
科磊、科林與應材今年以來股價漲勢 (圖片: MarketWatch)

應用材料股價今年以來上漲 74%，同期半導體產業科磊和科林股價也上漲近 97%，這三支股票在今年美股標普 500 指數上漲的股票中落在前 8%。

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