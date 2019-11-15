〈美股13F報告〉FAANG已經退流行？這支避險基金仍大幅加碼看多

FAANG 現在聽來像是已經退流行的投資組合，不過最新公布的數據顯示，仍有受歡迎的避險基金，繼續加碼此一昔日最擁擠的交易。

美國證券交易委員會週四 (14 日) 公布的 13F 監管文件顯示，Dan Sundheim 管理的 D1 Capital Partners 基金，第 3 季大幅加碼對亞馬遜 (AMZN-US) 押注，持股由 1.26 億美元提高到 7.14 億美元，此外，他也將 Facebook(FB-US) 的股份從 4.23 億美元增至 5.28 億美元。

與此同時，D1 在 Netflix(NFLX-US) 所持部位，也增加了 100 萬股。只是如果計算持有金額，因為 Netflix 的股價陷入掙扎，這檔基金所持有的金額，僅由 9.28 億美元增至 9.88 億美元。

這支基金唯一減少的 FAANG 股票，是 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，他拋售了原持有 2.75 億美元的股份。

Sundhieim 在 2017 年卸任 Viking Global Investors 的投資長，在約 1 年前，以 40 億美元的資金推出了 D1，據監管文件顯示，目前 D1 管理的資產價值約為 72 億美元。

Sundheim 在今年早前，發表過支持 Netflix 的樂觀看法。他認為，隨著 Netflix 的增長變得持續而穩定，它最終將發展成為一個「無聊的公司」。他還預測，Netflix 的股票有望衝上每股 1000 美元以上。

不過，標普 500 指數今年以來上漲約 23%，但 Netflix 的股價僅上漲約 8%，主因是競爭者爭相進入市場，引起投資人對 Netflix 的憂慮，認為未來用戶難以上升。