美股投資人認為黑暗即將過去 開始買進週期性股票

美股市場正在發生轉變，可能預示著一些投資人認為今年夏天華爾街過度悲觀，並且在經濟改善中表現更好的股票現在正是買入時機。

摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 等大型銀行股週二 (10 日) 走高，開拓重工 (CAT-US) 和迪爾 (DE-US) 等週期性股票也走高，而微軟 (MSFT-US)、Intuit (INTU-US)、Adobe (ADBE-US)、PayPal (PYPL-US) 和 Visa (V-US) 等成長型股票走低。

那些最便宜的股票和本益比率最低的股票被搶購一空，而許多最昂貴的企業或那些本益比最高的股價都被賣出。

由於美中貿易談判有所改善，部分情緒發生了轉變。由於同樣的原因，利率一直在上升，部分投資人認為美國國債殖利率可能已經觸底。

Tribeca Trade Group CEO Christian Fromhertz 說，「大家瘋狂湧入軟體類股，因為在貿易戰中它們適合躲藏。現在，大家又開始討論大買特買了。」

他說，「同樣地，人們對自己做的大部分決定都不滿意，但隨著頭條新聞的出現，出現瘋狂流出市場安全領域的趨勢。」

瑞銀 (UBS) 交易大廳業務總監 Art Cashin 表示，避開高價股的舉動可能是種資產再分配的交易。他說：「這可能就像在某一處獲利了結再轉移到其他標的一樣簡單，只希望能夠更接近貿易協議。」「這可能是你所看到的一部分。」

根據《CNBC》的 Chris Hayes 的一項研究，標準普爾 500 指數遠期本益比最高的 50 支股票，也就是價格最高股票，在週二平均下跌 0.8%，其中 64% 收盤下跌。該指數中 50 支本益比最低或相對最便宜的股票，則是平均上漲 2.3%，而有 90% 收盤上漲。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，從成長型到價值型的轉變似乎也與目前利率觸底的觀點相關聯。8 月，美國國債殖利率創下歷史和多年低點，10 年期殖利率在 9 月 3 日低至 1.42%，週二則達 1.64%。

Hogan 說，「其間所有東西都開始跑贏大盤。動能交易和防禦性交易正在趨緩，」「感覺它因為殖利率已觸底而重新觸發。美國 10 年的低點感覺就像是過度反應。」

今年夏天，當殖利率曲線倒掛，而貿易談判幾乎沒有希望的跡象時，美國國債市場出現了可怕的警訊。2 年期和 10 年期殖利率出現倒掛，但現曲線不再倒掛，但倒掛的確可能是個可靠的衰退警告。

Fundstrat 技術策略師 Robert Sluymer 表示，「由於成長率低，經濟背景疲弱，多數人希望擁有兩種類型的股票。 其中一種是長期成長，而不像萬事達卡 (MA-US) 或微軟 (MSFT-US) 那樣具有週期性成長。」「一旦利率開始穩定，圍繞它們的估值很快就會降低。」

交易商一直在追蹤 iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (MTUM-US) 的走勢，在上週觸及高位後連續第 3 天下跌。週二下跌 1.7%，單是本週就下跌約 3.5%。

Sluymer 說道，「我認為長期成長型股票仍然是長期領頭羊，但是目前出現從價值型股票轉向週期性股票的趨勢。很多這些週期性股票，無論是開拓重工還是 Eaton (ETN-US)，它們都已在 2017 年底和 2018 年初達到頂點，」「從那以後，它們一直在衰退。價格大概已經觸底 2-3 個月，但這些長期動能指標正在轉為正面。我們建議減碼價值型股票並增持週期性股票。」