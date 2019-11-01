葛林斯潘：美企仍在「去槓桿週期」 談經濟衰退言之過早

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年11月1號15點10分

前聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 表示，從美國資本投資比率來看，美國企業正在廣泛地減少債務，仍未過份舉債，美國顯然仍在經歷所謂的「去槓桿週期」，葛林斯潘強調，至少在過去 50 年來，美國從未在「去槓桿週期」內發生經濟衰退，因此，格林斯潘認為，儘管美國經濟出現放緩，但是現在擔心經濟衰退，恐怕是言之過早。

美企持續去槓桿化 (圖片：彭博社)

葛林斯潘指出，美國經濟成長持續處於放緩狀態，實質 GDP 成長率確實保持較弱的增速，但他並不認為即將陷入經濟衰退。

葛林斯潘說道：「我對長期前景持謹慎態度，目前我們的 GDP 實際年增長率低於 2%，但是儘管經濟增長顯著放緩，我認為現在談論經濟衰退還言之過早。」

具體來說，美國上一次經濟衰退是在 2007 年 12 月，根據 Fed 統計的商業資本支出與借貸款數據顯示，美國商業資本支出減去存貨變動除以儲蓄淨額的比率，自 2007 年底以來，從未超過 1%，表示企業並未舉債過度。

葛林斯潘也表示：「雖然美國經濟一直在放緩，但我們仍處於去槓桿週期，至少在過去半個世紀中，沒有經濟衰退是從去槓桿週期開始的。」

在先前，美國聯準會 (Fed) 明尼亞波里斯分行總裁 Neel Kashkari 也曾表示，儘管地緣政治情勢正在削弱市場信心，但美國消費者的表現還不錯。現在就認為貿易緊張局勢將導致經濟衰退似乎還為時過早。

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