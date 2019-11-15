為啥思科財測這麼差？分析師：遭科技業資本支出放緩所拖累

思科系統 (CSCO-US) 因財測令人失望，遭分析師大砍目標價，週四 (14 日) 股價重挫 7% 以上，然而，多數華爾街分析師仍認為，思科的問題顯然是因為大環境科技業資本支出放緩所致。

思科週四 (14 日) 股價大跌 7.33% 以每股 44.91 美元作收，盤中低點達 44.60 美元，跌幅超過 8%，創下今年 8 月以來最大單日跌幅，此前 8 月時，思科首度提及科技業存在著資本支出潛在放緩的情形。

此前思科週三 (13 日) 晚間發布令人失望的財測，思科執行長 Chuck Robbins 在週三財報電話會議上表示，服務供應商業務和新興市場的疲軟已經蔓延到公司較大型的業務，包括企業和商業領域。

巴克萊分析師 Tim Long 給予思科「持平大盤」的評級，並將目標價自 51 美元下修至 47 美元，Tim Long 表示對思科上一季 7 月企業訂單疲軟，感到憂心。

Tim Long 維持思科的「持有」評級，但表示：「思科的基本面疲弱估計會一直持續到 10 月這一季，並擴散至向來具有彈性的商業市場，我們認為這增加了許多風險。」

但 Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 仍給予思科「超越大盤」的評級，目標價為 55 美元，他認為思科的問題並非本身問題，而是外在環境所致。

Amit Daryanani 說道：「整體而言，我們認為思科看到的這些阻力，大多是跟宏觀經濟有關，因為企業支出疲軟和向來有活力的商業訂單轉弱，加上多個國家出現宏觀經濟的不確定性，以及與去年同期相比的困難度較高 (但下半年同期相比會變簡單)，故我們認為，思科當前偏向宏觀因素，在一定程度上，全球不確定性如果減輕，思科股價應該就會攀升。」

富國分析師 Aaron Rakers 給予思科「超越大盤」的評級，但目標價自 60 美元調降至為 58 美元。他稱，「我們認為大眾對廣泛宏觀經濟不確定性的擔憂會增加，但我們對思科競爭優勢、現行 Cat 9k 校園產品週期 (受 WiFi6 採用度提高而逐漸驅動) 和軟體訂購量持續增長等維持正面看法。」

目前 28 位追蹤思科的分析師中，16 位給予「增持」或「買進」評級，另有 12 位維持「持有」。在思科公布財報後，15 位分析師下修目標價，使其均價自先前的 54.91 美元下降至 52.46 美元。