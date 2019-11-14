〈財報〉需求疲軟、業務停滯 思科連兩季財測不如預期 盤後股價大跌5%

週三 (13 日) 思科 (Cisco)(CSCO-US) 於美股盤後公布 Q1 財報，鑒於全球經濟放緩，貿易不確定性加劇，宏觀環境挑戰性大增，儘管 Q1 財報優於分析師預期，但思科連兩季財測低於市場預期，股票評級遭下調，拖累盤後股價大跌 5%。

思科股價 (圖片: Google)

週三 (13 日) 思科上漲 0.19% 以每股 48.46 美元作收，而在盤後公布財報後，恩智浦股價大跌 5.12% 至每股 45.98 美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 131.59 億美元，年增 1%，較去年同期 130.7 億美元優，優於市場預期的 130.8 億美元

淨收入報 29.3 億美元，年減 18%，合於市場預期。

EPS 報每股 0.68 美元，年減 12%，低於市場預期的每股 0.81 美元。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 131.59 億美元，較去年同期 130.7 億美元優，亦優於市場預期的 130.8 億美元

毛利率報 65.9%，優於前一季的 65.5%，亦優於去年同期的 64.2%。

淨收入報 36.08 億美元，年增 5%，合於市場預期。

EPS 報每股 0.84 美元，年增 12%，優於市場預期的每股 0.81 美元。

思科營收 (圖片: investor.cisco.com)

思科執行長 Chuck Robbins 表示，整季度因為全球放緩，需求疲軟「公司業務似乎停滯了，比我們預期的都還要糟糕」他說道，並稱他對於公司連續兩個季度的財測展望，感到相當失望。

公司財測與展望：

思科預計 Q2 營收將年減 3% 至 5%，而市場預估營收將落在 127.5 億美元，較去年同期增長 2.4%。預估調整後 EPS 將落在每股 75 至 77 美分區間，遜於 FactSet 分析師平均預期的 79 美分。

執行長 Robbins 表示，本季度服務供應商的產品需求疲軟現象，已從新興市場擴展到了大型企業。

思科 Non-GAAP 財報 (圖片: investor.cisco.com)

Piper Jaffray 分析師 James Fish 對思科股票的評級從「增持」下調至「中性」，並預測該公司 2020 年旗下客戶資本支出將減少，Fish 將他對思科股票的目標價格從 55 美元下調至 51 美元。

FactSet 數據顯示，分析師中有有 56% 的人，認為期股票具有「買入」或更高的評級，而 44% 的人認為思科股票具有「持有」評級。

思科股價今年以來上漲近 12%，遜於同期標普 500 指數的上漲 23%，同期道瓊指數也上漲 19%。

華爾街 28 位分析師中，有 16 位將思科的股票評級定為「增持」或「買入」評級，有 12 位對該股票評為「持有」，平均目標價格定在每股 54.91 美元。