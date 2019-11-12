思科遭華爾街下調評級 股價大跌1.5%

鑒於全球經濟放緩，貿易不確定性加劇，思科 (Cisco)(CSCO-US) 週一 (11 日) 股票評級遭分析師下調至「中性」，拖累思科股價下跌，為週一 (11 日) 美股道瓊指數中跌幅最大的一支，跌幅達到 1.5%。

週一 (11 日) 思科股價下跌 1.5%，至 48.1 美元，而今年以來思科股價上漲了 10%，而相較於同期美股標普 500 指數則上漲了 23%。

思科股價走勢 (圖片: Investing)

投行 Piper Jaffray 表示，由於貿易局勢不穩，宏觀環境放緩，思科股價流失吸引力，出於經濟擔憂，故下調思科評級。

Piper Jaffray 分析師 James Fish 對思科股票的評級從「增持」下調至「中性」，並預測該公司 2020 年旗下客戶資本支出將減少。

思科在今年 8 月份時，由於財測低於市場預期，係因貿易戰導致中國市場疲軟，當時公司的股價下跌了 9%。

分析師 Fish 在報告中指出，思科需要在軟體開發和資安領域收購更多公司，以提高其營收增長。

他還表示，據市面上的技術供應商 Arrow、CDW CDW 和 Insight 等表示，明年硬體市場前景不樂觀，恐對思科不利，主要受到宏觀經濟環境放緩，市場缺乏催化劑復甦買氣。

對此思科沒有立即評論該消息。

Fish 表示，其他華爾街分析師對思科的評價也好壞參半。根據 FactSet 數據顯示，分析師中有有 56% 的人，認為期股票具有「買入」或更高的評級，而 44% 的人認為思科股票具有「持有」評級。他們將思科的平均目標價訂在每股 54.86 美元。

Fish 將他對思科股票的目標價格從 55 美元下調至 51 美元。