全球債務飆升至250兆美元 美、中成最大債務國

2019 年上半年全球債務飆升，總規模超過 250 兆美元，主要債務國為中國及美國，國際金融協會 (IIF) 預估全球債務規模將持續增加，於今年底將可能超過 255 兆美元。

根據國際金融協會於週四 (14 日) 所公佈之債務報告顯示，在全球寬鬆的金融環境之下，2019 年上半年，全球債務新增了 7.5 兆美元，目前達到新高點 250.9 兆美元，其中全球最大經濟體之中國及美國之債務，便佔了新增規模 7.5 兆美元之 60%。

根據《彭博》報導，若觀看借款人結構，可發現主要債務是來自於政府、家庭、以及非金融部門，目前由此類型借款人所累積之債務，已超過全球 GDP 總值之 240%。

新增債務借款人結構 (圖：Bloomberg)

另外，在已開發國家中，負債主要是來自於政府部門，而在新興市場國家，則是以企業借款為大宗，而其中又有超過半數之公司債，是來自於國有企業。

報告中亦指出，透過舉債而推動的經濟成長，將有其限制及風險。而包括土耳其、墨西哥、及智利等在內的新興市場國家，對於外幣債務的依賴，亦是逐漸增高。

國際金融協會副主管 Emre Tiftik 擔憂至今年底，債務泡沫將越滾越大。他表示：「由於全球債務累積之情況並沒有放緩的跡象，我們預估今年債務總規模將可能超過 255 兆美元。」

除此之外，全球氣候的變遷，亦使得許多債台高築國家陷入了兩難，由於推動減碳政策，需要透過融資來支應相關費用，使得包括日本、新加坡、韓國、及美國在內的許多國家，將不得不透過更多的舉債，來對況氣候變遷風險。

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