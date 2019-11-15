〈美股13F報告〉巴菲特旗下波克夏第3季略減蘋果持股 首度買進家具零售商RH

根據提交給美國證券交易委員會的 13F 報告，巴菲特旗下波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 在第 3 季減持蘋果股票 0.3%，至 2.48 億股，另外，首度買進家具零售商 RH(原名 Restoration Hardware)(RH-US)。

受此一消息面的激勵，RH 週四盤後上漲約 7%，這一股票今年已經上漲 41%。

(圖表取自 Google)

減持股票：蘋果、富國銀行等

文件顯示，波克夏共減持蘋果公司股票減持 75 萬股，至 2.48 億股，截至第 3 季末，公司持有的蘋果股票價值為 557 億美元，蘋果仍是波克夏所持比重最大的股票。

同樣遭減持的還有富國銀行 (WFC-US)，減持 7.7%，至約 3.78 億股、減 Phillips 66 (PSX-US) 持股 6.7%，至 520 萬股，價值約 5.3 億美元，Sirius XM (SIRI-US) 則減持 1%.

波克夏在美國銀行、達美航空、紐約梅隆銀行和可口可樂，均維持持有部位。到 9 月底，它還擁有 3.25 億股 Kraft Heinz 股份。

新增股票：RH 及西方石油

波克夏本季增加的新股票有兩檔，一是首度持有 RH120 萬股股票，價值 2.063 億美元；另外也首次持有了西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 股票，價值約 3.32 億美元，西方石油盤後上漲約 2%。

今年早前，波克夏就向西方石油注資 100 億美元，以幫助這家公司收購 Andarko 石油公司。

一定規模的基金必須 13-F 的監管文件中，披露長期持有的股票。這些文件會在每季結束後的 45 天公開發布，因此實際持股在這段期間仍可能變化。