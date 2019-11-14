華爾街日報：美中貿易談判因農產品採購與其他議題觸礁

儘管美國總統川普不斷重申美中談判進展順利，兩國即將敲定第一階段協議，《華爾街日報》週三 (13 日) 報導，美中貿易談判在中國購買美國農產品與其他核心問題上觸礁。

上月美國總統川普稱，作為第一階段協議的一部分，中國同意每年高達 500 億美元美國農產品交易量，但目前中國對於在協議文本中承諾購買特定數量的美農產品抱持謹慎態度。

該報導引述熟悉貿易談判的人士提到，因為中國希望避免達成對美國單方面有利的協議，而且當貿易緊張局勢升級時，中國還有退路可走。

一位不具名的中國官員表示：「如果情況再度惡化，我們總是可以停止購買 (美農品)。」

除了美國農產品採購議題導致第一階段協議文本遲遲未敲定外，美中貿易代表還在美國何時與多大程度解除中國商品的關稅存在分歧意見。逐步取消關稅是中國的核心需求，還牽涉到中國是否要同意對美其他要求讓步。

一位消息人士提到，中方還不願同意美方提出的「強制技術轉讓施加更多限制、與建立有力的執行機制」要求。

就美方來說，一位熟悉美方立場的消息人士提到，美國貿易代表萊特海澤不願撤銷對中國現有的關稅，除非中國對美方要求展現更大的彈性。

除農產品議題外，美國官員還希望中國簽署防止匯率操縱的規範、致力於維護智慧財產權的規則，並且開放其金融市場。

與此同時，川普政府渴望在第一階段協議中從中方盡可能取得最多的承諾，部分原因是為了防止兩國難以達成未來第二或第三階段協議。

受此消息影響，美股四大指數迅速回吐漲幅，那指與標普指數由紅翻黑，美國公債殖利率下滑。