傳谷歌「南丁格爾計畫」蒐集數百萬名病患個資 遭聯邦機構調查

據外媒報導，谷歌 (GOOGL-US) 與美國第二大醫療系統 Ascension 合作的「南丁格爾計畫」(Project Nightingale)，涉及秘密收集境內數百萬美國病患的詳細個人健康資訊，美國聯邦政府機構已經對此進行調查。

報導中指出，谷歌的這項計畫從去年開始進行，並且涉及與在 21 個州和華盛頓特區擁有超過 2,600 個設施，例如醫院和療養院的大醫療保健系統 Ascension。兩者合作包含數據共享，像是病患檢查結果、診斷資料、住院記錄、乃至病患個資等隱私內容。

美國衛生與公共服務部人權辦公室主任 Roger Severino 表示，已開始針對南丁格爾計畫展開調查，將會收集更多相關資訊，以確保健康保險便利和責任法 (HIPAA) 保護能被充分的實施。

南丁格爾計畫旨在透過人工智慧技術 (AI) 來改善對患者的治療效果。但有專家警告，該計畫可能侵害病患隱私。Severino 也說道，新的技術也許能改善醫療效果，但絕不能為此而犧牲患者隱私數據和安全。

對此，谷歌發言人在一份聲明中表示：「我們很樂意與有關該項目的任何問題進行合作。我們與 Ascension 的合作會遵守有關患者數據的法規 (包括 HIPAA)，並且會在數據隱私、安全性和使用方面實行嚴格的規範。」

除了谷歌之外，其他科技巨頭像是微軟、蘋果等，也期望在醫療領域中擴展並尋求更多商業機會。舉例來說，蘋果通過自家的 Apple Watch 產品來與醫療體系合作，期望藉由智慧設備的數據量測使醫生更容易判斷病患的情況。