美股早盤 - 4大指數小幅開低 市場靜待Fed鮑爾證詞+川普彈劾聽證會

週三 (13 日) 市場靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 國會證詞與川普彈劾聽證會，美股四大指數早盤小幅開低。

此前週二 (12 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 於演說中表示，中國渴望與美國達成貿易協議，並稱雙方即將簽署第一階段協議。

儘管川普並未透露美中貿易談判細節，但他警告，若美中未能順利達成協議，將「大幅提高」對中國產品的關稅，同時抨擊 Fed 的利率政策拖累美股漲幅。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 將於美東時間週三 (13 日) 上午 11 點赴美國國會聯合經濟委員會作證，外界普遍預期，鮑爾將重申「年內沒有降息空間」主張。為降低全球經濟增長放緩對美國經濟帶來的負面影響，Fed 今年已連續降息三次。

另外，美國眾議院亦將於週三 (13 日) 美東時間上午 10 點，就美國總統川普彈劾調查舉行首次公聽會，為美國近 20 年來首次公開舉行的彈劾聽證會。

上述兩場聽證會將成為接下來投資人關注的市場焦點。

截至台北時間週三 (13 日) 22 時許：

道瓊指數下跌 25.62 點或 -0.09%，暫報 27665.87 點

那斯達克下跌 18.54 點或 -0.22%，暫報 8467.55 點

標普 500 下跌 5.82 點或 -0.19%，暫報 3086.02 點

費半下跌 10.4 點或 -0.60%，暫報 1722.02 點

台積電 ADR 上漲 0.25% 至每股 52.28 美元

十年期美債殖利率下跌 1.83% 至殖利率 1.874%

紐約輕原油上漲 0.26% 至每桶 56.95 美元

布蘭特原油上漲 0.10% 至每桶 62.12 美元

黃金上漲 0.23% 至每盎司 1461.8 美元

美元指數上漲 0.06% 至 98.37 點

道瓊開盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 0,86%，特斯拉週二 (12 日) 宣布其超級工廠 Gigafactory 4 將落腳德國首都柏林，作為進軍歐洲首站，力拼 2021 年上線生產。

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤下跌 0.24%，值得注意市場消息為，NIKE (NIKE-US) 已宣布將停止在亞馬遜網路平台銷售旗下運動產品，結束為期兩年的線上直銷產品試點項目，爾後，NIKE 將專注發展自家銷售平台。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.7%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.4%，預估 0.3%，前值 0%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 2.3%，預估 2.4%，前值 2.4%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.1%

綠線：美國 10 月 CPI 年增率；紅線：美國 10 月核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

富國銀行分析師表示，低於目標的通膨水平是 Fed 持續朝向寬鬆政策的主要原因。整體來看，過去十多年經濟擴張時期，Fed 用以衡量通膨標準的 PCE 指標只有 11 個月高於 2% 通膨水平，其他月份均低目標，顯示目前通膨預期仍處於歷史低水位。

因此，富國銀行認為，市場對於通膨的擔憂應逐漸消退，而非過熱。

華爾街分析：

針對川普威脅若協議談不成，可能大幅提高中國產品關稅後，National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，這讓人們意識到，第一階段協議並非穩定協議。他稱：「幾週前，該協議看似就快成定局，然後這些評論又將我們打回原地」。

NatWest Markets 利率策略師 John Briggs 表示，與川普的彈劾調查聽證會相比，鮑爾的證詞可能影響市場更甚，彈劾聽證會反而像是冗長的過程。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，他認為鮑爾的國會證詞將向外界表達：「即使美國經濟無法應對 1.75% 以上的聯邦基金利率，但目前美國經濟仍處於良好勢頭」。