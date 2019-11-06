谷歌前CEO敦促 美國切勿斷絕與中國AI合作

谷歌前首席執行長 Eric Schmidt，在週二 (5 日) 的一份期中報告中指出，美國應該要在人工智慧 (AI) 技術方面多加促進與中國合作。

該份報告顯示，由於美國政府在研發 AI 的資金嚴重不足，故前谷歌首席執行長 Eric Schmidt 督促美國需要積極投資開發、培訓 AI 人才，並將 AI 技術資源應用在國家安全上。

前谷歌執行長 Schmidt 是目前美國國家人工智慧安全委員會 (NSCAI) 主席，他表示中國在 AI 一領域取得的進展相當令人注目。Schmidt 也說道，美國政府要將 AI 發展成應用在國家安全的技術之前，仍然面臨著巨大挑戰。

NSCAI 副主席，與前國防部副部長 Robert Work 在同一場記者會上表示，該委員會認為，在國家安全領域中，各國之間的 AI 技術合作交流將是關鍵，NSCAI 已經在此議題上與日本、加拿大、英國、澳洲和歐盟國家進行了對話。

其中，報告稱中國在 AI 方面的投資超過美國，這份人工智慧調查報告中提及中國 50 多次。

報告中稱：「在兩國之間的緊張局勢加劇之際，中國以多種方式，甚至是非法的途徑，利用美國社會的開放性，來轉移 AI 的技術資源」。

Schmidt 表示，中國在兩個領域中處於領先位置，其中一個是人臉識別監控，另外一個是金融科技，「但這並不意味著他們在 AI 總體上處於領先地位」不過 Schmidt 說道，美國若限制企業從中國廣徵 AI 人才，將會適得其反。