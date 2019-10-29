谷歌前CEO：美政府若限制中國技術人才 恐危害科技發展

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 前執行長、現任國防部高級技術顧問 Eric Sc​​hmidt 在週一 (28 日) 表示，美國對中國人才的聘用和共享科技的限制只會適得其反，並且危害到美國科技的發展。

Sc​​hmidt 在史丹佛大學的演講中表示，中國問題可以得到解決，就是需要去與中國的頂尖科學家接觸。儘管他沒有直接提及美國相關政策，不過在他發表上述評論之際，川普政府正在考慮對包括人工智慧 (AI) 系統和量子運算在內的更關鍵的技術領域實行禁令，若限令通過，美國企業要從中國聘請專家將會更加困難。

另外，針對美政府指控谷歌與中國企業和政府共享技術一事，Sc​​hmidt 表示：「我們受益於通用框架，Tensorflow 就是其中之一。Tensorflow 是谷歌的開源免費軟體庫，用於創建圖像識別等 AI 工具。該公司已在中國積極推廣。現在幾乎每個人都在使用它。」

Sc​​hmidt 於 2017 年底辭去了谷歌的董事長職務，但仍是技術顧問和第三大股東，此外他也是國會和國防部 AI 諮詢委員會的主席。美國防部官員經常將中國在人工智慧技術上的發展視為國家安全問題之一。

Schmidt 在演講中讚揚了 AI 技術在自動駕駛、醫學等領域取得的進展。但是，他也表示，隨著 AI 行業的持續發展，政府在技術監管方面應有所節制。「在中國，監控技術做得非常好，很可能產生可怕的影響。」