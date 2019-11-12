全家Q3獲利創單季新高 前3季每股純益6.04元

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，單季稅後純益 5.89 億元，年增 8.7%，每股純益 2.64 元，創單季新高紀錄，前三季稅後純益 13.49 億元，年增 7.21%，每股純益 6.04 元。

全家指出，本業便利商店整體表現穩健，前三季同店平均單日銷售成長 2.5%，來客數也同步成長，其中，會員消費和鮮食銷售是帶動業績的主要關鍵。

全家表示，今年以來鮮食成長近 15%，以白金品群 (麵包、吐司、三明治、冷藏甜點) 和黑金品群 (現煮咖啡、茶) 表現最突出，而顧客忠誠計畫有效推升會員人數破 1100 萬。

另一方面，全家領先同業推出的商品預售模式，貢獻業績年增達 50%，EC 包裹收入也在第三季回到成長的軌道，從而帶動相關轉投資事業獲利提升。

其他業外方面，福比麵包廠產線產能穩定、維持成長步調，轉投資的餐飲事業在大戶屋帶動下，持續挹注獲利。

全家仍持續擴展餐飲事業中，本季將引進 bb.q chicken 韓式炸雞旗艦版餐廳，成為在大戶屋、沃克牛排後的第三個品牌。

至於在中國的轉投資，目前展店數已達 2667 店，共插旗 9 個地區。

展望第四季，全家認為，前三季本業健康向上，在換季之後，將積極掌握溫降商機，搭配會員、EC 和鮮食等動能，穩健成長可期。