鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖超商全家 (5903-TW) 公布去年合併營收達 1100.42 億元，年增 4.7%，連續 2 年突破千億元大關，也是連 4 年創新高紀錄，其中，12 月合併營收 96.7 億元，創單月第三高紀錄。
全家指出，12 月主要受惠持續展店、溫降需求、雙十二、聖誕和跨年節令等商機，帶動鮮食和一般商品業績皆向上。
全家對於泛鮮食瞄準溫降商機，以「濃郁系」、「罪惡感」兩大概念推出多元商品，例如 Let’s Café 棉花糖巧克力飲、熱銷回歸的台味甜品燒燒仙草等，皆有效挹注業績動能，而 Fami!ce 霜淇淋推開心果新口味，業績也成長 10%，至於罪惡感鮮食則運用大量起司入料，推出加熱型飯糰、長堡、焗飯等商品，業績同步向上。
而全家一般商品整體業績成長超過 10%，主因瞄準聖誕、跨年商機，於全台各地熱門跨年據點店舖全力備戰，除增加酒品、零食、飲料等備貨量，也因應外出旅宿需求，推出盥洗用品販促活動。
同時，年節禮盒檔期開跑，企業年節送禮需求提前湧現，全家業績已較去年同期成長多達 30%。
進入 2026 年後，全家樂觀看，1 月進入農曆年前的節令商機熱絡，陸續推出應景開運福袋、過年開運鮮食、年菜預購和走春禮盒等，皆可望點燃業績成長引擎。
截至去年底，全家全台總店數 4470 家。
