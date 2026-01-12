連鎖超商全家 ( 5903-TW ) 公布去年合併營收達 1100.42 億元，年增 4.7%，連續 2 年突破千億元大關，也是連 4 年創新高紀錄，其中，12 月合併營收 96.7 億元，創單月第三高紀錄。

全家指出，12 月主要受惠持續展店、溫降需求、雙十二、聖誕和跨年節令等商機，帶動鮮食和一般商品業績皆向上。

全家對於泛鮮食瞄準溫降商機，以「濃郁系」、「罪惡感」兩大概念推出多元商品，例如 Let’s Café 棉花糖巧克力飲、熱銷回歸的台味甜品燒燒仙草等，皆有效挹注業績動能，而 Fami!ce 霜淇淋推開心果新口味，業績也成長 10%，至於罪惡感鮮食則運用大量起司入料，推出加熱型飯糰、長堡、焗飯等商品，業績同步向上。