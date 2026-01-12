鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-12 17:08

超商業營收連年創高，超商龍頭統一超 (2912-TW) 去年合併營收 3507.35 億元，成長 3.79%，繳出連續第 11 年創高的好成績，並首度突破 3500 億元大關，其中，12 月合併營收 305.17 億元，月增 3.93%，年增 4.71%，創單月次高紀錄，顯示超商已無明顯的季節淡旺季。

統一超羅智先。(鉅亨網資料照)

統一超表示，結合集團多元生活品牌，以創新、精業、整合三大經營戰術，深耕會員經濟、開發話題新品並強化數位布局等，推升去年營運績效穩健成長，轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、悠旅生活 (星巴克)、統一資訊、統一百華也同步成長。

截至去年底，台灣 7-ELEVEN 服務據點超過 8282 家，累計會員數達 1900 萬名，統一超也透過「uniopen PRIMA 會員訂閱制」持續鞏固既有會員、拉抬客單價，帶動會員貢獻穩健成長。