信紘科Q4營收估季減個位數 明年營運續強

半導體設備廠信紘科 (6667-TW) 第 3 季起陸續認列擴廠訂單營收，帶動營益率轉正，預計第 4 季擴廠訂單營收將全數認列完畢，營運估約持平上季，明年隨著設備市場回溫，營運可望重返 2018 年水準，法人估，信紘科第 4 季營收季減約高個位數，全年營收年增仍可逾 2 成。

信紘科今年因接下較多擴廠訂單，帶動前 3 季營收年增近 3 成，但擴廠訂單毛利率低，影響今年獲利表現，累計前 3 季毛利率 13.34%，年減 13.38 個百分點，營益率 0.65%，年減 10.88 個百分點，稅後純益 0.28 億元，年減 65.86%。

展望明年，信紘科表示，明年將避免策略性接單，並以販售設備、拆移管線等高毛利產品為主，同時，積極開拓中國市場，產品組合優化下，法人看好，信紘科明年營收約持穩今年，獲利重返 2018 年水準。

信紘科 2018 年營收 10.04 億元，毛利率 24.39%，營益率 10.07%，稅後純益 1.03 億元，每股稅後純益 3.24 元。

信紘科第 3 季合併營收 3.51 億元，季減 6.15%，年增 35%，毛利率 16.76%，季增 6.36 個百分點，年減 9.64 個百分點，營益率 5.13%，年減 6.98 個百分點，稅後純益 0.22 億元，季增 340%，年減 31.25%，每股純益 0.63 元。

信紘科前 3 季合併營收 9.22 億元，年增 29.53%，毛利率 13.34%，年減 13.38 個百分點，營益率 0.65%，年減 10.88 個百分點，稅後純益 0.28 億元，年減 65.86%，每股純益 0.8 元。