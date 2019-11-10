〈觀察〉當全聯完成電商轉型三部曲 將成網購界最大巨獸

連鎖超市龍頭全聯今年 5 月推出自家 PX PAY 後快速累積下載數，至今已突破 420 萬次，達成首波數位轉型目標，最新打造第二支 APP「PX GO 全聯線上購」進入第二波轉型，全聯透露，明年將發展電商最後一哩路「實體電商」，雖尚未具體說明，但可預想，全聯終將成為全台取貨最快，甚至是送貨最快的電商界巨獸。

全聯今年才加入數位轉型行列，就取得消費者高度肯定，第一步是自家的電子支付系統上路，PX Pay 5 月才上路，下載數超過 420 萬次，遠見雜誌統計，全聯 PX Pay 已是台灣民眾最常使用行動支付第三名，僅次 LINE PAY 和街口支付，甚至贏過 Apple Pay，顯見全聯在超市市占率最高的優勢，創造會員高黏著度。

全聯執行長謝健南表示，數位轉型分三階段，推出第一波數位轉型工具 PX Pay 後，接下來是全聯第二款 APP「PXGo! 全聯線上購」上線，消費者可以較划算的價格大量購買，再分批到門市取貨，或透過 LINE 轉贈親友，也可箱購生活日用品並宅配到家。

在電子支付、行動購物系統陸續上線後，全聯已計畫好發展電商的最後一哩路─「實體電商」，也就是，將全台近 1000 家據點加入電商布局的一環，預計明年完成，實際計畫尚未透露。

據謝健南的說法，全聯要做的是有別傳統電商服務，在既有 1000 家門市基礎上，主打相對其他電商業者更具優勢的品項─生鮮冷藏冷凍類，這一哩路難度高，需精準掌握店內即時庫存，並建立退換貨和調貨系統。

據悉，「實體電商」服務是，消費者可透過手機 app 掌握全聯線上商品在 3 公里店內的即時庫存，即時訂購後可直接到附近店點取貨；由於店點密度高，全聯甚至有在評估與物流業者合作，不排除 2 小時內消費者訂購商品就會送到家，可想而知，一旦完成這項服務的布局，絕對是下一頭電商巨獸。

原因在於，全聯出貨是從密度高的店點直接出貨。

先來看目前國內二大電商集團的物流布局，網家 (8044-TW) 目標在今年底開通雙北 6 小時到貨服務，終極目標是做到六都 6 小時到貨。

富邦媒更是早已將超市龍頭全聯、超商龍頭 7-ELEVEN 視為最大敵手，正積極強化短鍊物流布局，至年底前全台衛星倉達 20 個，明年至 30 個，藉此構建起快速的短鍊物流，未來全台各地區可陸續實現 3 小時到貨、6 小時到貨，最慢也可在 24 小時內到貨。

不過，全聯非省油燈，在近千店高密度據點的優勢下，消費者自行取貨更快速，甚至可能在 2 小時直接送貨到家，尤其還是針對目前電商平台較難以使力的生鮮電商。

當然，全聯一開始服務上線也僅從都市開始，但一旦其短鏈物流發展起來，一口氣串起民眾住家附近的全聯生活圈，搖身一變成為串聯線上線下的大型通路業者，勢必更鞏固消費版圖，並快速成為電商界的巨獸。