〈分析〉美中貿易大戰之際 哪個亞洲經濟體更接近「下一個中國」？

隨著中美貿易戰爆發，亞洲哪個開發中國家可接棒中國的「世界工廠」王座的爭論，再次成為焦點。一份最新的報告顯示，印度及印尼可能是目前的領先者。

《彭博經濟研究》週二 (12 日) 發布的報告認為，沒有任何一個國家，可以完全複制中國的成功，這些希望大顯身手的亞洲經濟體，有著各自的優缺點，美中貿易戰為他們創造新的契機，但是他們終將面對自身的問題。

中國在鄧小平的改革開放政策之後，全力拚經濟，利用近三十年時間，建立了工廠、供應商、物流服務和交通基礎設施的綜合網路，此一網路的建立，還得到來自日本、台灣和香港的資金和技術支持，當時對於環境、工人權利等問題缺乏重視，執行的政府規定也很少，在經濟掛帥之下建構了一切。

彭博經濟研究從勞動力和商業法規等六大指標，針對亞洲十個經濟體進行考量，經濟學家舒暢和 Justin Jimenez 在報告中表示，沒有哪個單一經濟體有實力取代中國，很多經濟體具有低成本優勢。但是除印度外，其他經濟體都無法與中國的規模相提並論。

這份報告列出的前三順位分別是：印度、印尼及越南。

(圖表取自彭博)

中國仍具優勢

報告指出，雖然美中貿易對抗進行超過 1 年，但真正移出國家的本地廠商不算多。一些原以美國為主要外銷地的工廠，在壓力下設法搶奪其他市場。例如，位於泉州的奎生工藝，他們的策略是在歐洲申請專利，以擴大在歐洲的銷售，而非將工廠轉向東南亞。

原因之一，在於中國仍保留了許多其他優勢，像是穩定的領導、龐大的國內市場以及相對良好的資本獲得管道。工廠也已經在過去數十年競爭下，致力找尋出降低成本、簡化生產及提高運輸效率的做法，這不能保證在其他國家還能做。

總部位於廣州的 V-Trust Inspection Service Co. 業務發展經理 Joao Barbosa 表示，即使貿易戰繼續下去，中國仍然是主導者，因為中國與其他國家之間仍然存在巨大差距。他說，當今中國的許多製造商，都不需要第三方質量檢查。“但是對於越南完全相同的產品，就會需要這麼做。

雙印最為接近

相對於中國目標放在「超英趕美」，印度大約從 5 年前開始鎖定以中國為追趕目標，總理莫迪 (Narendra Modi) 提出「印度製造」，鼓勵外資設廠。

印度總理莫迪 (右) 希望吸引外資 (圖片: AFP)

到 2050 年，印度有望取代中國，成為世界上人口最多的國家，這說明他們不缺少規模及勞動人口。但相較於廉價勞動力的大量供應的優勢，他們有著其他的弱項，像是基礎設施不足、過時的土地和勞工法規、以及官僚主義等等。

印尼在接班排名第二，其實也是類似的問題，他們在宏觀經濟穩定方面擊敗印度，但由於基礎設施不佳，而落後印度。總理佐科威 (Joko Widodo) 今年 9 月曾說，印尼未能吸引中國廠家進入，主因在於投資者對當地繁瑣的法規仍保持警惕。

印尼去年啟動新的中央政策，以更容易取得營業執照。但是曾歷經工廠由泰國轉來印尼的夏普公司資深主管 Andry Adi Utomo 表示，這點幫助不大，因為還需要取得地方政府的同意，相關稅收也仍存在。

越南仍待努力

越南經常被認為是貿易戰的潛在贏家，但報告認為，即使擁有這個優勢，其實也是短暫的。基礎設施不足同樣是弱點，而流入新工廠的資金，讓越南的道路及碼頭都變得難以負荷，對港口擁堵的投訴也愈來愈多。

這份報告中，排除了一些先進程度更高、成本更高的經濟體，例如台灣。

報告認為，另一個變數在於新技術的出現，改變了生產與供應的關係，讓中國的成功更難複製。隨著自動化成本的下降，借由機器人生產，可以讓部分以消費者為中心的產業，能夠將生產更移近市場，縮短供貨時間，例如服裝製造。

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