【馮冠華專欄】港股夜期和ADR均反彈，但仍需提防下行屠牛風險

11 月 12 日推介 - 騰訊 （700）

1）上日港股市況總結：恆指週一低開低走。指數以全日高位 27361 點開出（下跌 290 點）後，市況一蹶不振，最多曾下跌約 821 點，低見 26830 點，最終以 26927 點收盤，下跌 725 點。成交金額按日上升約 9% 至約 866 億。港股通南下仍是淨流入，金額上升至約 15 億。北上也繼續是淨流入，但金額約减半至人民幣 7 億。藍籌只有石藥（1093）報升，其餘 49 隻全部下跌，跌幅由 0.77% 至 5.43%。



板塊方面，跌勢頗全面及平均。做空方面，佔大市成交急升至約 17.3%，為近月的新高。牛熊證街貨最新比例為 61:39，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 71:29。重貨區方面，熊證下移至 27400-27449，牛證則下移至 26750-26799。恆指期貨夜市收報 27184 點，上升 190 點，高水 257 點。港股 ADR 上升 156 點，相等於恆指 27083 點。

簡評：萬料不到，港股在光棍節也來過打折發賣。筆者認為跌市的元素，應不是單一原因，看到指數昨天節節敗退，估計是一籃子事件令市場氣氛急速轉差；這包括川普上週五的變臉、恆指開市已跌穿牛熊分界線、人民幣盤中的急貶、A 股的不濟（有指是因為中證監對創業板融資條件鬆綁，或將對市場存量資金造成殺傷）、香港社運升温，以及港滙轉弱引發走資憂慮等等。此外，由於牛證重貨區昨天位於 26900-26999，所以也不排除是有衍生工具操作影響，導致跌幅被放大；也有分析指部份資金準備換馬至即將招股的阿里，所以先行在現貨市場套現。

再看其他指標。大跌市下，成交金額上升不足 10%，走資之說暫且牽強。可是，做空比率急升至近月的新高，這雖不是好兆頭，但有趣地，南下淨流入資金卻回升近 3 倍，是否國家隊維穩？不得而知了。恆指上週錄得的六連升近 1200 點的升幅，大部分已在兩個交易日中被蒸發。恆指現價又轉為較貼近最新的牛證重貨區，而昨晚香港的社會運動一如以往的一團糟，收盤後公佈的中國 10 月份人民幣貸款又差過市場預期，再下行屠牛的誘因不可不防。

美股昨晚先跌後回穩，而港股夜期和 ADR 均反彈逾百點及重上 27000 點。一如昨天，建議投資者盯牢上證及人民幣之走勢，港股的上落仍是被動式。至於推介，留意明天公佈業績的騰訊吧！

2）人行昨天在港股收盤後公佈，10 月末廣義貨幣（M2）按年增長 8.4%，符合預期，與上月末持平，比上年同期高 0.4 個百分點。10 月份人民幣貸款增加 6613 億元，按年少增 357 億元，差過市場預期的 8000 億元。10 月份人民幣存款增加 2372 億元，外幣存款增加 175 億美元。（明報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 10 點或 0.04%，標指及納指則分別上下跌 0.20% 及 0.13%。債市休市。美滙指數在 98.21，紐約期油最新報 56.9 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：東風汽車（0489）公布，今年十月，集團合共生產汽車 24.04 萬輛，按年跌 5.8%，當中乘用車生產量為 20.34 萬輛，同比跌 8.3%；商用車生產量為 3.69 萬輛，按年升一成。單計十月，集團合共錄得汽車銷量 26.25 萬輛，按年跌 1.9%，其中乘用車及商用車銷量分別鍍錄銷量 22.54 萬輛及 3.72 萬輛，按年分別跌 3.4% 及升 7.8%。

5）新股訊息（信報）：兩隻新股今天主板掛牌，其中，廣告營銷商瑞誠中國傳媒（01640）暗盤收報 1.16 元，較招股價 1.25 元，跌 0.09 元或 7.2%。至於中國抗體製藥（03681），其暗盤收報 7.58 元，較招股價 7.6 元，跌 0.02 元或 0.26%。

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