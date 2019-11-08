穆迪將印度主權信用評級展望 由穩定下調至負面

評級機構穆迪 (Moody’s) 週四 (7 日) 將其對印度評級的展望，由「穩定」下調至「負面」，理由是印度經濟成長將遠低於過去的風險，已經愈來愈大。

穆迪表示，這一變化部分，反映了政府和政策在解決「經濟和體制弱點」的有效性降低，這導致本已很高的債務負擔繼續增加。

印度的經濟成長在第 2 季顯著放緩至 5%，來到 6 年以來新低，金融部門持續的危機阻礙了貸款、影響了投資，而最近的政策改革也使中小型企業不堪重負。

穆迪預計，至 2020 年 3 月的 1 年中，預算赤字占 GDP 比重將達 3.7%，超過政府所設定的 3.3% 目標值，原因是成長放緩及企業減稅，意外地降低了收入。印度的外匯評級則維持在 Baa2，為投資等級中第二低的水準。

穆迪分析師在報告中表示，儘管政府採取的支持經濟措施，應該有助於印度經濟增長放緩的深度和持續時間減少，但是農村家庭長期的財務壓力、創造就業機會的疲軟、以及最近非銀行金融機構 (NBFI) 的信貸緊縮，仍在加深經濟放緩壓力。

報告認為，印度希望藉由改革，支持高水準的投資成長，並擴大印度顯得狹窄的稅基，但進一步改革的前景已經減弱。

降級對當局啟動經濟帶來了額外的壓力，儘管他們的行動空間有限。印度央行今年已經降息 5 次，但放貸者並未將這種寬鬆政策轉嫁給客戶。

穆迪表示，投資人將密切關注 GDP 數據，以尋找進一步、長期疲軟的跡象，這可能會導致另一次負面觀點。

另兩家重要評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 及標普 (S&P Global Ratings)，對印度的前景仍維持穩定。